Жители Башкирии создали петицию против отставки скандального мэра Фаниса Гильванова

20 марта мэр города Агидель Фанис Гильванов, который в январе нынешнего года жестко высказался о тех, кто критикует СВО, сообщил о том, что уходит в отставку. Известие об уходе с поста местные жители восприняли с расстройством и негодованием. На странице чиновника под постом о его уходе 127 комментариев, большая часть из которых — приятные слова в адрес главы города и просьбы «не бросать город».