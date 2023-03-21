Жители Башкирии создали петицию против отставки скандального мэра Фаниса Гильванова

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
20 марта мэр города Агидель Фанис Гильванов, который в январе нынешнего года жестко высказался о тех, кто критикует СВО, сообщил о том, что уходит в отставку. Известие об уходе с поста местные жители восприняли с расстройством и негодованием. На странице чиновника под постом о его уходе 127 комментариев, большая часть из которых — приятные слова в адрес главы города и просьбы «не бросать город».
Общий лейтмотив комментариев выражается в сожалении об уходе и благодарности. Комментарий Светланы Б. прекрасно отражает общую картину.
— Фанис Яфасович, присоединяюсь ко мнению почти всех горожан вы очень нужны этому городу. Не имела чести лично быть с вами знакома, и судить о личных качествах, но ваша работа и ваш вклад в Агидель просто неизмерим, город вдохнул новую жизнь, и что, немаловажно надежду. С вашим уходом это погаснет .если возможно, останьтесь с нами, — пишет горожанка.
Помимо многочисленных комментариев менее чем за сутки после известия об отставке появилась петиция под авторством Руслана Манкиева в социальной сети ВКонтакте. На данный момент ее подписали 720 человек.
— Недавно поступила новость о том, что действующий глава уходит в отставку. Жители Агидель были в шоке и явно не согласны с данным решением командования. Благодаря Фанису Ясафовичу было выполнено множество проектов, и каждый житель города это видел. Пришло и наше время поддержать главу города. Подпишите петицию, чтобы Фанис Ясафович остался действующим главой города Агидель, — сообщается в петиции.
Напомним, мэр города Агидель Фанис Гильванов был не самым медийным главой среди мэров городов Башкирии. Однако все изменила ситуация, которая возникла в конце января нынешнего года.Фанис Гильванов.
19 января градоначальник пост помощи по сбору жестяных банок для изготовления окопных свечей участникам СВО, посоветовал «заткнуться» критикам такой гумпомощи. Ранее пользователи соцсети в ответ на призыв помочь найти жестяные банки удивились тому, что военнослужащие используют изготовленные вручную свечи, а не диодные фонарики. Фанис Гильванов, жестко высказался по теме и велел «заткнуться» тем, кто не помогает чем может участниками СВО и ребром поставил вопрос что критики скажут вернувшимся с СВО бойцам — чем же они помогали ходу спецоперации?
— Меня, как чиновника, надо судить по выпущенным распоряжениям, выполненным работам или принятым нормативам, которые мешали бы этим людям что-то делать. А не мои высказанные человеческие слова через призму чиновника смотреть, — так прокомментировал ситуацию с конфликтом в комментариях и критикой тогда еще мэр Агидели корреспонденту Mkset.