В Уфе загнанная собакой косуля выбежала на проезжую часть

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Косуля выбежала на проезжую часть автодороги близ поселка Нагаево. Предположительно, на дорогу животное выбежало, пытаясь убежать от гнавшейся за ней собаки. Видео было опубликовано в соцсетях.
Как сообщают очевидцы, собака преследовала косулю неподалеку от населённых пунктов Нагаево и Зинино. В какой-то момент загнанное животное выбежало на проезжую часть.
За комментарием о состоянии косули Mkset обратился в пресс-службу регионального Минэкологии. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, ранее косулю с травмами ног нашли на трассе в Гафурийском районе республики. Как стало известно, несмотря на оказанную медицинскую помощь, животное все же не сможет выжить в условиях дикой природы. Однако косуля обрела новый дом — на страусиной ферме в селе Инзелга.