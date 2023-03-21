В Уфе загнанная собакой косуля выбежала на проезжую часть

Напомним, ранее косулю с травмами ног нашли на трассе в Гафурийском районе республики. Как стало известно, несмотря на оказанную медицинскую помощь, животное все же не сможет выжить в условиях дикой природы. Однако косуля обрела новый дом — на страусиной ферме в селе Инзелга.