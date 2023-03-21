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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

В Уфе загнанная собакой косуля выбежала на проезжую часть

21 марта 2023, 03:32
Фото: 1MI
К счастью, животное не попало под колеса автомобилей

Косуля выбежала на проезжую часть автодороги близ поселка Нагаево. Предположительно, на дорогу животное выбежало, пытаясь убежать от гнавшейся за ней собаки. Видео было опубликовано в соцсетях. 

Как сообщают очевидцы, собака преследовала косулю неподалеку от населённых пунктов Нагаево и Зинино. В какой-то момент загнанное животное выбежало на проезжую часть. 

  

За комментарием о состоянии косули Mkset обратился в пресс-службу регионального Минэкологии. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, ранее косулю с травмами ног нашли на трассе в Гафурийском районе республики. Как стало известно, несмотря на оказанную медицинскую помощь, животное все же не сможет выжить в условиях дикой природы. Однако косуля обрела новый дом — на страусиной ферме в селе Инзелга.

#Азамат Нухов#Видео
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