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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Уфе в массовом ДТП разбилась мать с тремя детьми

21 марта 2023, 13:39
Фото: Владимир Севастьянов // Telegram
Столкновение произошло сегодня, 21 марта, на трассе «Уфа-Оренбург».

Сегодня, 20 марта, на 3 километре дороги «Уфа-Оренбург» произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Рено Логан» и «Ниссан Тирано», а также грузового автомобиля КамАЗ.

Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, первыми столкнулись иномарки, затем водитель КамАЗа допустил столкновение с иномаркой «Ниссан». Результате столкновения были госпитализированы четыре человека: 35-летняя женщина и ее трое несовершеннолетних детей в возрасте 3, 7 и 10 лет. 

На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности столкновения уточняются. Инцидент на контроль взяла и прокуратура Башкирии. 

Ранее мы сообщали, что чиновники в 2022 году «не уложились» в план по жертва в дорожно-транспортных происшествиях. Всего в прошлом году на дорогах погибло 409 человек, что на 14 человек больше «запланированных». Данные прокомментировал транспортный эксперт Олег Арефьев.

В Башкирии чиновники «не уложились» в план по жертвам ДТП
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#Элина Сайфранова
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