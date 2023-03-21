В Уфе в массовом ДТП разбилась мать с тремя детьми

Ранее мы сообщали, что чиновники в 2022 году «не уложились» в план по жертва в дорожно-транспортных происшествиях. Всего в прошлом году на дорогах погибло 409 человек, что на 14 человек больше «запланированных». Данные прокомментировал транспортный эксперт Олег Арефьев.