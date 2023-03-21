В Уфе в массовом ДТП разбилась мать с тремя детьми

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Сегодня, 20 марта, на 3 километре дороги «Уфа-Оренбург» произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Рено Логан» и «Ниссан Тирано», а также грузового автомобиля КамАЗ.
Как сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, первыми столкнулись иномарки, затем водитель КамАЗа допустил столкновение с иномаркой «Ниссан». Результате столкновения были госпитализированы четыре человека: 35-летняя женщина и ее трое несовершеннолетних детей в возрасте 3, 7 и 10 лет.
На месте работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности столкновения уточняются. Инцидент на контроль взяла и прокуратура Башкирии.
Ранее мы сообщали, что чиновники в 2022 году «не уложились» в план по жертва в дорожно-транспортных происшествиях. Всего в прошлом году на дорогах погибло 409 человек, что на 14 человек больше «запланированных». Данные прокомментировал транспортный эксперт Олег Арефьев.