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Published Сегодня, 03:08

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Updated Сегодня, 03:49

В Уфе с 15 апреля и до конца лета изменится маршрут следования автобусов №211 и №252

21 марта 2023, 03:08
Фото: 1MI
Изменения связаны с перекрытием улицы Когулевской в Уфе

Схема движения маршрутов №211 и №252 в Уфе временно изменится в связи со строительными работами на улице Колгуевской. Как стало известно ранее, движение на участке улицы будет ограничено с 14 апреля по 31 августа из-за проведения подготовительных работ по строительству водовода в Кировском и Демском районах. Об этом сообщает Управление транспорта и связи Уфы.

Так, маршрут автобусов изменится уже с 15 апреля и продлится до 31 августа 2023 года. В указанный период автобусы №211 и №252 будут ездить через Монумент Дружбы с заездом в микрорайон «Колгуевский».

Фото: Управление транспорта и связи г. Уфа

Напомним, ранее в Уфе вновь открыли проезд вдоль реки Шугуровка в Калининском районе города. Ранее участок был закрыт для проезда из-за подъема воды. В настоящий момент её уровень снизился, однако в администрации города отметили, что ограничения могут вернуть в случае его повторного повышения.

#Азамат Нухов#Город
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