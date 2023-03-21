В Уфе с 15 апреля и до конца лета изменится маршрут следования автобусов №211 и №252

Схема движения маршрутов №211 и №252 в Уфе временно изменится в связи со строительными работами на улице Колгуевской. Как стало известно ранее, движение на участке улицы будет ограничено с 14 апреля по 31 августа из-за проведения подготовительных работ по строительству водовода в Кировском и Демском районах. Об этом сообщает Управление транспорта и связи Уфы.