В Уфе простились с погибшим в СВО экс-программистом мэрии Александром Погодиным

Глава Демского района Антон Тарасов сообщил демчанам о том как район проводил в последний путь Александра Погодина, который несколько месяцев уехал принимать участие в спецоперации в статусе добровольца. Даже за эти несколько месяцев Погодин проявил себя смелым и решительным бойцом, который выполнял поставленные перед ним задачи.