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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:27

В Уфе простились с погибшим в СВО экс-программистом мэрии Александром Погодиным

21 марта 2023, 09:24
Фото: telegram-канал Антона Тарасова
В администрации Демского района Александр Погодин трудился в 2015–2016 годах.

Глава Демского района Антон Тарасов сообщил демчанам о том как район проводил в последний путь Александра Погодина, который несколько месяцев уехал принимать участие в спецоперации в статусе добровольца. Даже за эти несколько месяцев Погодин проявил себя смелым и решительным бойцом, который выполнял поставленные перед ним задачи.

Александр Погодин выпускник Демского лицея № 123, успел поработать в том числе и в администрации района, в 2015–2016 году он трудился там в должности техника программиста.

Проводы погибшего военнослужащего состоялись сегодня, 21 марта, во Дворце Творчества «Орион», где почтить память погибшего собрались как представители власти, так и близкие и родные Александра Погодина.

— Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родственникам и друзьям павшего воина. Мы будем чтить память о нем, его имя навсегда останется в списке защитников Отечества нашего района и города, — написал в соцсетях глава Демского района Антон Тарасов.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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