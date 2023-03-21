В Уфе простились с погибшим в СВО экс-программистом мэрии Александром Погодиным

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Глава Демского района Антон Тарасов сообщил демчанам о том как район проводил в последний путь Александра Погодина, который несколько месяцев уехал принимать участие в спецоперации в статусе добровольца. Даже за эти несколько месяцев Погодин проявил себя смелым и решительным бойцом, который выполнял поставленные перед ним задачи.
Александр Погодин выпускник Демского лицея № 123, успел поработать в том числе и в администрации района, в 2015–2016 году он трудился там в должности техника программиста.
Проводы погибшего военнослужащего состоялись сегодня, 21 марта, во Дворце Творчества «Орион», где почтить память погибшего собрались как представители власти, так и близкие и родные Александра Погодина.
— Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родственникам и друзьям павшего воина. Мы будем чтить память о нем, его имя навсегда останется в списке защитников Отечества нашего района и города, — написал в соцсетях глава Демского района Антон Тарасов.