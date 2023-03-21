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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Уфе на все выходные с 25 по 27 марта закроют участок улицы Октябрьской революции

21 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
Речь о 20-метровом участке улицы в районе дома №75.

Как и планировалось в Уфе началась реконструкция улицы Октябрьской революции, разумеется не обходится она и без перекрытий.

Как и на прошлых выходных, когда перекрывался участок на пересечении с улицами Воровского и Сочинской, на все выходные с наступлением полуночи 25 марта и до завершения воскресенья 27 марта будет перекрыт небольшой участок протяженностью 20 метров у дома № 75. Все выходные на участке будут переустраивать сети «Уфаводоканала».

В администрации города граждан просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свои маршруты. Известно и то, что в связи с ограничениями изменится и схема движения общественного транспорта.

Фото: администрация Уфы
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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