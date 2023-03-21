В Уфе на все выходные с 25 по 27 марта закроют участок улицы Октябрьской революции

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как и планировалось в Уфе началась реконструкция улицы Октябрьской революции, разумеется не обходится она и без перекрытий.
Как и на прошлых выходных, когда перекрывался участок на пересечении с улицами Воровского и Сочинской, на все выходные с наступлением полуночи 25 марта и до завершения воскресенья 27 марта будет перекрыт небольшой участок протяженностью 20 метров у дома № 75. Все выходные на участке будут переустраивать сети «Уфаводоканала».
В администрации города граждан просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и заранее планировать свои маршруты. Известно и то, что в связи с ограничениями изменится и схема движения общественного транспорта.