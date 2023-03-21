В Уфе на все выходные с 25 по 27 марта закроют участок улицы Октябрьской революции

Как и на прошлых выходных, когда перекрывался участок на пересечении с улицами Воровского и Сочинской, на все выходные с наступлением полуночи 25 марта и до завершения воскресенья 27 марта будет перекрыт небольшой участок протяженностью 20 метров у дома № 75. Все выходные на участке будут переустраивать сети «Уфаводоканала».