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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В Башкирии в ближайшие дни испортится погода

21 марта 2023, 04:02
Фото: 1MI
О неблагоприятной погодной обстановке в республике предупредили в МЧС

На территории республики в период с 21 по 29 марта прогнозируются аномальные погодные условия. Об этом сообщает МЧС по РБ.

Сообщается, что в указанный период среднесуточная температура воздуха превысит нормы в среднем на 4-7 градусов Цельсия. Уже в конце текущей недели — с 26 марта по 9 апреля в Башкирии ожидается вскрытие рек.

Отметим, что ранее на фоне повышения уровня воды в Уфе было введено ограничение на проезд близ реки Шугуровка. В настоящий момент ограничение было снято, однако в администрации города отметили, что его могут установить повторно в зависимости от погодной обстановки.

Меж тем республика активно готовится к весеннему половодью. Как сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров ещё в прошлом году были проведены работы по берегоукреплению, расчистке русел рек, ремонту гидротехнических сооружений. По словам главного метеоролога Башкирии Вилоры Горохольской, начало половодья и ледохода на реках республики ожидается в период с 7 по 17 апреля. Зимняя водность рек бассейна Белой в нынешнем сезоне оказалась близка к средним многолетним значениям и близкая к значениям прошлого года.

#Азамат Нухов#Общество
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