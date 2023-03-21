В Башкирии в ближайшие дни испортится погода

Меж тем республика активно готовится к весеннему половодью. Как сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров ещё в прошлом году были проведены работы по берегоукреплению, расчистке русел рек, ремонту гидротехнических сооружений. По словам главного метеоролога Башкирии Вилоры Горохольской, начало половодья и ледохода на реках республики ожидается в период с 7 по 17 апреля. Зимняя водность рек бассейна Белой в нынешнем сезоне оказалась близка к средним многолетним значениям и близкая к значениям прошлого года.