В Башкирии с сегодняшнего дня стартовала операция ГИБДД

Сообщается, что сотрудники ГИБДД при остановке водителей, нарушивших ПДД, будут проверять его по базе данных. В случае, если тот не оплатил ранее наложенные на него штрафы, на водителя составят административный материал. При этом виновный может получить до 15 суток административного ареста.