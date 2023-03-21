В Башкирии с сегодняшнего дня стартовала операция ГИБДД

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севасмтьянов анонсировал проведение операции «Должник» на дорогах Башкирии.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД при остановке водителей, нарушивших ПДД, будут проверять его по базе данных. В случае, если тот не оплатил ранее наложенные на него штрафы, на водителя составят административный материал. При этом виновный может получить до 15 суток административного ареста.
По данным статистики, уже порядка 1 800 нарушителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный срок. В связи с этим глава ГИБДД по РБ, порекомендовал автовладельцам дополнительно проверить свою водительскую историю и оплатить штрафы, если таковые имеются.