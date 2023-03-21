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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Башкирии с сегодняшнего дня стартовала операция ГИБДД

21 марта 2023, 04:18
Фото: 1MI
Нарушителей ПДД дополнительно проверят по базе данных

Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севасмтьянов анонсировал проведение операции «Должник» на дорогах Башкирии.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД при остановке водителей, нарушивших ПДД, будут проверять его по базе данных. В случае, если тот не оплатил ранее наложенные на него штрафы, на водителя составят административный материал. При этом виновный может получить до 15 суток административного ареста.

По данным статистики, уже порядка 1 800 нарушителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный срок. В связи с этим глава ГИБДД по РБ, порекомендовал автовладельцам дополнительно проверить свою водительскую историю и оплатить штрафы, если таковые имеются.

 

#Азамат Нухов
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