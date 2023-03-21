В Башкирии люди в возрасте до 30 лет стали чаще брать кредиты

— Оформить потребительский кредит в Сбере сейчас очень просто, весь процесс не займет и 10 минут. Для этого в «СберБанк Онлайн» нужно оставить соответствующую заявку в разделе «Кредиты». В течение двух минут придет решение, и в этот же день деньги будут перечислены на карту, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.