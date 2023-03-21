В Башкирии люди в возрасте до 30 лет стали чаще брать кредиты

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Около половины выданных потребительских кредитов приходится на возрастную категорию от 30 до 45 лет. При этом женщины берут кредиты чаще, чем мужчины, — среди заемщиков их 57%.
Всего за январь–февраль 2023 года Сбербанк выдал в Республике Башкортостан 91 тысячу потребительских кредитов — на 40% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Объем выданных кредитов превысил 10 млрд рублей.
— В конце 2022 года темпы потребительского кредитования восстановились. В декабре были поставлены новые рекорды по количеству и объему выдач. 2023 год начался с положительной динамики — количество оформленных кредитов в регионах Уральского федерального округа и Республике Башкортостан выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом качество кредитного портфеля осталось на высоком уровне, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— Оформить потребительский кредит в Сбере сейчас очень просто, весь процесс не займет и 10 минут. Для этого в «СберБанк Онлайн» нужно оставить соответствующую заявку в разделе «Кредиты». В течение двух минут придет решение, и в этот же день деньги будут перечислены на карту, — прокомментировал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.