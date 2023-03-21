В Башкирии чиновники «не уложились» в план по жертвам ДТП

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Башкирии за 2022 год в ДТП погибло 409 человек, что на 14 человек больше плановых показателей смертности на дорогах. Об этом сообщает министр транспорта РБ Александр Клебанов на заседании общественного совета.
Тем не менее глава ведомства, как передает UTV, отмечается, что количество жертв на дорогах ежегодно снижается. В частности, в сравнении с показателями 2021 года, количество погибших на дорогах Башкирии снизилось на 72 человека.
В свою очередь данные прокомментировал транспортный эксперт Олег Арефьев. По его мнению, в Башкирии поверхностно относятся к разбору дорожно-транспортных происшествий.
— Основная задача — определить, кто из водителей виноват, а любимая формулировка — не справился с управлением. Пока не будет глубокого и детального разбирательства и на скамье подсудимых рядом с водителями не будут сидеть чиновники и дорожники, мы так и будем трупы планировать, — заключил Олег Арефьев.
Он также отметил, что ничего не изменится, пока смертельные ДТП будут называть планом, а не трагедией.