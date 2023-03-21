«Цивилизация закончилась»: как жители Башкирии остались без работы из-за автобуса

Как рассказывает женщина, она дважды направляла обращение на имя главы республики Радия Хабирова, а также обращалась за разъяснениями в администрацию Иглинского района, «Башавтотранс», в Минтранс и Роспотребнадзор (документы имеются в распоряжении редакции — прим.ред.). В последнем ведомстве Сорокиной ответили, что её запрос будет направлен на рассмотрение в администрацию Уфы, в администрации Иглинского района запрос переадресовали в Минтранс. Местные жители также направили коллективное обращение в региональный Совет ветеранов. В попытке получить ответы Сорокина даже оставила несколько обращений на сайте Президента РФ. На обращения Веры Николаевны отреагировали в региональном Минтрансе.