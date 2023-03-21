«Цивилизация закончилась»: как жители Башкирии остались без работы из-за автобуса

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В редакцию Mkset обратились жители села Ивано-Казанка в Иглинском районе республики. Местные жители поделились историей о том, как без видимых на то причин в поселок из Уфы перестал ездить единственный автобус №236.
Как рассказывает жительница поселка Вера Николаевна Сорокина, до 2023 года автобус совершал рейсы до Охлебинино и обратно четыре раза в день. Маршрут охватывал Иглино и населенные пункты Новая Березовка, Калтыманово, Фрунзе, Туляки, Поступалово, Братский, Ивано-Казанка, Слутка, Родники, Мончазы, Охлебинино. Данный маршрут существовал в течение нескольких лет и пользовался популярностью среди местных. Однако с 26 января этого года, как говорят сельчане, автобус бесследно исчез. При этом, с их слов, никаких объяснений по ситуации жителям не дали.
— Нигде никаких объявлений не было и до сих пор нет. Весь январь мы были в недоумении, что случилось, непонятно. В феврале наше терпение закончилось, и я в качестве представителя деревни Ивано-Казанки начала писать в разные инстанции, — рассказывает Вера Николаевна.
Как рассказывает женщина, она дважды направляла обращение на имя главы республики Радия Хабирова, а также обращалась за разъяснениями в администрацию Иглинского района, «Башавтотранс», в Минтранс и Роспотребнадзор (документы имеются в распоряжении редакции — прим.ред.). В последнем ведомстве Сорокиной ответили, что её запрос будет направлен на рассмотрение в администрацию Уфы, в администрации Иглинского района запрос переадресовали в Минтранс. Местные жители также направили коллективное обращение в региональный Совет ветеранов. В попытке получить ответы Сорокина даже оставила несколько обращений на сайте Президента РФ. На обращения Веры Николаевны отреагировали в региональном Минтрансе.
— По Реестру установлен маршрут № 236 м «Уфа — Охлебинино». По утвержденной схеме движения остановка «Дворец машиностроителей» сейчас и ранее не является начальным пунктом отправления маршрута. Возможно, перевозчик выполнял рейсы с данной остановки без разрешительной документации. Путь следования маршрута в части проезда по остановкам Иглино, Калтыманово, Ивано-Казанки, Охлебинино не менялся. По данному маршруту на 7 февраля проводятся контрольные мероприятия в целях проверки работы маршрута, схемы движения и интервала движения автобусов, — сообщили в ведомстве.
Также Вере Николаевне пояснили, кто являлся перевозчиком на маршруте и попытались разъяснить ситуацию.
— Ранее движение автобусов по маршруту №236м «Южный автовокзал г. Уфа — Охлебинино» осуществлялось перевозчиком ООО Компания «Уфа-Лайн», однако в связи с окончанием срока действия выданных разрешительных документов и проведенного открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по данному межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, с 25 января 2023 года осуществление регулярных перевозок указанным перевозчиком прекращено. С 26 января маршрут обслуживается перевозчиком «Помощь» на новых автобусах среднего и малого классов с улучшенными техническими характеристиками и повышенной комфортабельностью. Начальным пунктом отправления является Южный автовокзал Уфы, конечным — Охлебинино. По МР Иглинский район в схему маршрута включены населенные пункты Алаторка, Тауш, Новая Березовка, Калтыматово, Фрунзе, Туляки, Поступалово, Братский, Ивано-Казанка, Слутка, Родники, Мончазы, Охлебинино. При изменении пассажиропотока, расписание движения автобусов будет скорректировано, — прокомментировали жалобу в министерстве.
При этом чиновники подчеркнули, что перевозки не выполнялись с 10 по 12 января из-за плохих дорожных условий. После расчистки проезжей части перевозчик начал ездить до конечного населенного пункта.
По словам Сорокиной, с сегодняшнего дня пока непонятно, по какому расписанию и с чьего распоряжения, ездила газель Иглино-Охлебинино. Меж тем, как сообщила женщина, внезапная отмена автобусного маршрута привела к безработице среди местного населения.
— Сегодня цивилизация закончилась, кто отменил автобус и почему люди остались без средств передвижения? Многим жителям этих населенных пунктов пришлось уволиться с работы в Уфе, так как нет личного авто, а автобус отменен. Во всех ответах — только отписки и никакой конкретики, — сетует женщина.
Местные жители просят вернуть привычный для них маршрут — из Уфы (от Дворца машиностроителей) до Охлебинино только два раза с заездом в Иглино и два раза сразу напрямую без заезда. По их мнению, заезд в Иглино существенно увеличит время поездки, а ведь в утренние часы многие спешат на работу.
— Если автобус будет ездить до Иглино, как успеть утром на работу? Делать в Иглино пересадки, пассажиры с авоськами, с детьми, больные, инвалиды, престарелые люди должны куда-то бежать на другую остановку, ждать какое-то время другой автобус. Это просто ужас какой-то происходит, — подытоживает Сорокина.
По данной ситуации Mkset направил официальные запросы в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ, а также в администрацию Иглинского района. Мы опубликуем ответы сразу после получения.