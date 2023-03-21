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Си Цзиньпин высоко оценил подмосковный пломбир

21 марта 2023, 17:51
Фото: 1MI
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, председателю КНР Си Цзиньпина на предстоящем государственном обеде в Кремле предложат любимое им подмосковное мороженое.

Как сообщает 360tv.ru, китайский лидер является поклонником российского пломбира «Чистая линия».

Известно, что в 2016 году президент России Владимир Путин привез на встречу с председателем КНР коробку мороженого. Оно так понравилось Си Цзиньпину, что теперь при каждой поездке в Россию он старается покупать российское мороженое и привозить его домой. Неповторимый вкус российского пломбира, по мнению Цзиньпина, объясняется высоким качеством сливок, которые изготавливаются в России.

Тогда же предприниматели из Китая рассказали Путину, что китайцы любят мороженое из России, но его не разрешают вывозить из страны. Президент удивился и сказал, что при каждом своем визите в КНР будет привозить мороженое с собой.

Несколько лет спустя Владимир Путин подарил Си Цзиньпину пломбир подмосковной компании «Чистая линия» на день рождения.

Вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов отметил, что для компании является большой честью, когда их мороженое закупают для мероприятий, подобных нынешнему.

Мороженое «Чистая линия» имеет Знак качества от Росконтроля. В течение многих лет эта организация осуществляет независимые исследования качества и безопасности продуктов российского производства. И только те, которые прошли соответствующие испытания, могут получить Знак качества.

По словам Бениаминова, с самого начала мороженое выпускалось по ГОСТу 1943 года. Это именно тот продукт, который ели в СССР. Первый подобный пломбир россияне попробовали в 2007 году. Он понравился жителям бывших республик Советского Союза и не только. Ключевым импортером «Чистой линии» является Китай. Кроме того, мороженое экспортируют в Армению, Киргизию, а скоро начнутся поставки в Узбекистан.

В Московской области будет возведен новый завод по изготовлению такого мороженого. Его мощность достигнет 11 тысяч тонн ежегодно.

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