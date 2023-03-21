Си Цзиньпин высоко оценил подмосковный пломбир

По словам Бениаминова, с самого начала мороженое выпускалось по ГОСТу 1943 года. Это именно тот продукт, который ели в СССР. Первый подобный пломбир россияне попробовали в 2007 году. Он понравился жителям бывших республик Советского Союза и не только. Ключевым импортером «Чистой линии» является Китай. Кроме того, мороженое экспортируют в Армению, Киргизию, а скоро начнутся поставки в Узбекистан.