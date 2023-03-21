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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Режиссер Бронзит оценил возможности нейросети

Сегодня, 07:59
Российский режиссер анимационных фильмов, двукратный номинант «Оскара» Константин Бронзит рассказал о своем отношении к нейросетям.

Как передают “Известия”, журналист спросил режиссера, считает ли он, как некоторые педагоги, правильным запретить нейросети, которые уже сейчас могут рисовать в стиле Ван Гога по запросам людей, не умеющих рисовать. Бронзит подчеркнул, что запретительные меры ни к чему не приведут и отметил, что новые технологии должны служить человечеству. Он добавил, что нейросеть вряд ли может когда-нибудь выдать вещи такого же уровня, как у Норштейна или Спилберга.

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