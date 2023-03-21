Режиссер Бронзит оценил возможности нейросети

Как передают “Известия”, журналист спросил режиссера, считает ли он, как некоторые педагоги, правильным запретить нейросети, которые уже сейчас могут рисовать в стиле Ван Гога по запросам людей, не умеющих рисовать. Бронзит подчеркнул, что запретительные меры ни к чему не приведут и отметил, что новые технологии должны служить человечеству. Он добавил, что нейросеть вряд ли может когда-нибудь выдать вещи такого же уровня, как у Норштейна или Спилберга.