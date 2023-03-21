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Posted Вчера, 18:03

Published Вчера, 18:03

Modified 28 февраля 18:03

Updated 28 февраля 18:03

РЭО создает экологически чистый парк в Новосибирской области

21 марта 2023, 18:03
Фото: reo.ru
Предприятия экопромышленного парка, который будет создан в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Экология», смогут принимать переработку до 130 тысяч тонн различных отходов ежегодно, включая стекло, многокомпонентную упаковку, деревянную тару, пластик и макулатуру.

Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, резиденты парка получат меры поддержки инвестиционных проектов в области обращения твердых коммунальных отходов, а также производства продукции из вторичного сырья. Финансирование проекта может быть обеспечено с помощью зеленых облигаций РЭО. Организации, такие как ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «Пластиндустрия», ООО «Гофра коллектинг», ООО «ТБО», ООО «Демеркуризация», уже проявили интерес к резидентству на территории экопарка, пишет atas.info.

Указанные организации сейчас занимаются предпроектными исследованиями и сбором информации для проектирования производственных объектов. Резиденты парка могут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание отходов и производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компаниям необходимо заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор».

Помимо поддержки РЭО, резиденты экопарка имеют возможность получать льготы и другие меры государственной поддержки на местном и федеральном уровнях. Парк будет запущен в следующем году. Всего до конца 2024 года планируется построить восемь экопромышленных парков в разных регионах России, включая Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую и Челябинскую области.




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