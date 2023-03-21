РЭО создает экологически чистый парк в Новосибирской области

Помимо поддержки РЭО, резиденты экопарка имеют возможность получать льготы и другие меры государственной поддержки на местном и федеральном уровнях. Парк будет запущен в следующем году. Всего до конца 2024 года планируется построить восемь экопромышленных парков в разных регионах России, включая Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую и Челябинскую области.