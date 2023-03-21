РЭО: Каждый пользователь ЭТП сможет узнать о ценах на вторсырье

По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, она позволяет онлайн, в соответствии с заданными критериями, узнать стоимость и количество лотов. Например, один килограмм макулатуры можно купить в среднем за 13 рублей, ПЭТ — за 21 рубль, отходы стекла (зеркала) — за 100 рублей, тонну золошлаковых отходов — за 1 рубль. Пользователи получили возможность проанализировать динамику цен за все время работы ЭТП или выбрать определенный временной интервал. С помощью анализа цен участники ЭТП могут купить и продать вторсырье максимально выгодно. Достаточно лишь ввести нужные пользователю параметры - и он получит соответствующие данные: среднюю цену, как менялась со временем стоимость ресурсов, сырья в разных регионах. Владея такой информацией, пользователь может выставить лот с учетом актуальных цен.