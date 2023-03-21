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РЭО: Каждый пользователь ЭТП сможет узнать о ценах на вторсырье

21 марта 2023, 12:44
Фото: 1MI
На электронной торговой площадке (ЭТП) Российского экологического оператора по купле и продаже вторичных материальных ресурсов появился новый модуль, связанный с анализом цен на разные виды вторсырья: макулатуру, ПЭТ, отходы стекла и золошлаковые отходы.

Как сообщает 360tv.ru, теперь каждому зарегистрировавшемуся пользователю доступна бесплатная сводка с ценами на вторсырье.

По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, она позволяет онлайн, в соответствии с заданными критериями, узнать стоимость и количество лотов. Например, один килограмм макулатуры можно купить в среднем за 13 рублей, ПЭТ — за 21 рубль, отходы стекла (зеркала) — за 100 рублей, тонну золошлаковых отходов — за 1 рубль. Пользователи получили возможность проанализировать динамику цен за все время работы ЭТП или выбрать определенный временной интервал. С помощью анализа цен участники ЭТП могут купить и продать вторсырье максимально выгодно. Достаточно лишь ввести нужные пользователю параметры - и он получит соответствующие данные: среднюю цену, как менялась со временем стоимость ресурсов, сырья в разных регионах. Владея такой информацией, пользователь может выставить лот с учетом актуальных цен.

По информации руководителя проекта ЭТП ППК “РЭО” Заура Абдурахимова, статистические данные позволяют приобрести или продать всторсырье как можно выгоднее. А если возникла срочная нужда в деньгах, пользователь может уменьшить цену на свой товар, чтобы оперативно продать его.

ЭТП (https://etp.reo.ru/#/) заработала в сентябре минувшего года. На ней доступны информация о ценах на вторичные ресурсы и сырье, их приобретение и продажа, заключение сделок, которые касаются их переработки, выставление заказов на исполнение лотов, которые предусмотрены РОП. На бирже ВМР зарегистрировано уже свыше 700 компаний, которые работают с отходами. Они выставили лоты на 674 миллиона рублей.

На ЭТП уже работают модули кредитования и логистики. А в скором времени к ним присоединится и модуль страхования. Он поможет участникам ЭТП страховать сделки, касающиеся выполнения нормативов утилизации.

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