РЭО: Каждый пользователь ЭТП сможет узнать о ценах на вторсырье

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Как сообщает 360tv.ru, теперь каждому зарегистрировавшемуся пользователю доступна бесплатная сводка с ценами на вторсырье.
По данным гендиректора РЭО Дениса Буцаева, она позволяет онлайн, в соответствии с заданными критериями, узнать стоимость и количество лотов. Например, один килограмм макулатуры можно купить в среднем за 13 рублей, ПЭТ — за 21 рубль, отходы стекла (зеркала) — за 100 рублей, тонну золошлаковых отходов — за 1 рубль. Пользователи получили возможность проанализировать динамику цен за все время работы ЭТП или выбрать определенный временной интервал. С помощью анализа цен участники ЭТП могут купить и продать вторсырье максимально выгодно. Достаточно лишь ввести нужные пользователю параметры - и он получит соответствующие данные: среднюю цену, как менялась со временем стоимость ресурсов, сырья в разных регионах. Владея такой информацией, пользователь может выставить лот с учетом актуальных цен.
По информации руководителя проекта ЭТП ППК “РЭО” Заура Абдурахимова, статистические данные позволяют приобрести или продать всторсырье как можно выгоднее. А если возникла срочная нужда в деньгах, пользователь может уменьшить цену на свой товар, чтобы оперативно продать его.
ЭТП (https://etp.reo.ru/#/) заработала в сентябре минувшего года. На ней доступны информация о ценах на вторичные ресурсы и сырье, их приобретение и продажа, заключение сделок, которые касаются их переработки, выставление заказов на исполнение лотов, которые предусмотрены РОП. На бирже ВМР зарегистрировано уже свыше 700 компаний, которые работают с отходами. Они выставили лоты на 674 миллиона рублей.
На ЭТП уже работают модули кредитования и логистики. А в скором времени к ним присоединится и модуль страхования. Он поможет участникам ЭТП страховать сделки, касающиеся выполнения нормативов утилизации.