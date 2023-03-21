mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Поделиться с Минфином: как жители Башкирии будут оплачивать дефицит бюджета

21 марта 2023, 11:26
Фото: 1MI
В ведомстве обсудили разные варианты закрытия дыры в бюджете — за все может заплатить население

За первые два месяца 2023 года нефтегазовые доходы России, по данным «Новых Известий», составили всего лишь 947 млрд рублей и сократились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как расходы бюджета страны выросли на 52% и дошли до 5,7 трлн рублей. Тем временем дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей, тогда как верхняя планка до конца текущего года отмечается на уровне 2,92 трлн.

Как сообщает издание, к концу года дефицит может составить 15,5 трлн рублей — почти 60% от бюджетных доходов.

Для выхода из складывающейся ситуации, Минфин РФ может предложить россиянам выпуск «патриотических облигаций», тем самым как бы оформив займ у населения. Подобные народные облигации выпускались в разные годы в СССР и иногда даже носили принудительный характер, тем самым обеспечивая поступление денег в госбюджет. К концу 50-х репутация народных облигаций подпортилась — тогда власти СССР решили не выплачивать людям по ранее выпущенным облигациям.

В России с 2017 года пять лет жители страны могли купить «народные облигации» ОФЗ-н, которые не стали популярными и не принесли в бюджет страны много средств. По мнению директора управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслана Спинки, рассматривать выпуск новых облигаций исходя из такого опыта — слишком оптимистично, но при этом средства россиян помогли бы государству решить многие проблемы.

— Согласно последнему обзору ЦБ банковского сектора, годовой прирост средств населения превысил темпы 2021 года, а совокупный объём остатков составил 36,6 трлн руб. (+6,9% год к году). То есть это те средства физических лиц — россиян, которые в перспективе могут быть перенаправлены в долговые ценные бумаги, — говорит эксперт.

Тем временем Минфин предложил приостановить соглашения с «недружественными странами» об избегании двойного налогообложения. Таким образом, релокантов, покинувших Россию и имеющих со страной связи и имущество здесь, могут обязать выплачивать налоги. Также ведомство анонсировало «добровольные» разовые взносы бизнеса в бюджет, которые теперь таковыми не выглядят, а их добровольно-принудительный порядок может привести к повышению цен на товары для населения.

Доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, к. э. н. Давид Тереладзе уверен, что без запуска «печатного станка» не обойдётся, что, по его мнению, может привести к росту инфляции.

— <…> существует опасность повторения кризиса 1998 года. Могу сказать, что опций у нас мало, а страна находится в изоляции. Многие классические инструменты для покрытия дефицита для нас недоступны, — считает эксперт.

#Валерия Панаева
Подпишитесь
Экспресс-омоложение: вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход
Сегодня, 08:33
Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму
Сегодня, 05:14
Смертельно опасная квартира: в Уфе с фирмы «Третьего треста» взыскали компенсацию
Вчера, 12:42
«Закрывайте окна и форточки»: власти Уфы сделали важное заявление, касающееся всех
Сегодня, 08:02
Назван возраст самой молодой и самой пожилой роженицы в Башкирии
Сегодня, 05:40
Стало известно, что будет с истекшими водительскими правами жителей Башкирии
Сегодня, 04:40