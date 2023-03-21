Поделиться с Минфином: как жители Башкирии будут оплачивать дефицит бюджета

За первые два месяца 2023 года нефтегазовые доходы России, по данным «Новых Известий», составили всего лишь 947 млрд рублей и сократились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как расходы бюджета страны выросли на 52% и дошли до 5,7 трлн рублей. Тем временем дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей, тогда как верхняя планка до конца текущего года отмечается на уровне 2,92 трлн.