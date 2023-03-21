Поделиться с Минфином: как жители Башкирии будут оплачивать дефицит бюджета

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
За первые два месяца 2023 года нефтегазовые доходы России, по данным «Новых Известий», составили всего лишь 947 млрд рублей и сократились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как расходы бюджета страны выросли на 52% и дошли до 5,7 трлн рублей. Тем временем дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей, тогда как верхняя планка до конца текущего года отмечается на уровне 2,92 трлн.
Как сообщает издание, к концу года дефицит может составить 15,5 трлн рублей — почти 60% от бюджетных доходов.
Для выхода из складывающейся ситуации, Минфин РФ может предложить россиянам выпуск «патриотических облигаций», тем самым как бы оформив займ у населения. Подобные народные облигации выпускались в разные годы в СССР и иногда даже носили принудительный характер, тем самым обеспечивая поступление денег в госбюджет. К концу 50-х репутация народных облигаций подпортилась — тогда власти СССР решили не выплачивать людям по ранее выпущенным облигациям.
В России с 2017 года пять лет жители страны могли купить «народные облигации» ОФЗ-н, которые не стали популярными и не принесли в бюджет страны много средств. По мнению директора управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслана Спинки, рассматривать выпуск новых облигаций исходя из такого опыта — слишком оптимистично, но при этом средства россиян помогли бы государству решить многие проблемы.
— Согласно последнему обзору ЦБ банковского сектора, годовой прирост средств населения превысил темпы 2021 года, а совокупный объём остатков составил 36,6 трлн руб. (+6,9% год к году). То есть это те средства физических лиц — россиян, которые в перспективе могут быть перенаправлены в долговые ценные бумаги, — говорит эксперт.
Тем временем Минфин предложил приостановить соглашения с «недружественными странами» об избегании двойного налогообложения. Таким образом, релокантов, покинувших Россию и имеющих со страной связи и имущество здесь, могут обязать выплачивать налоги. Также ведомство анонсировало «добровольные» разовые взносы бизнеса в бюджет, которые теперь таковыми не выглядят, а их добровольно-принудительный порядок может привести к повышению цен на товары для населения.
Доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, к. э. н. Давид Тереладзе уверен, что без запуска «печатного станка» не обойдётся, что, по его мнению, может привести к росту инфляции.
— <…> существует опасность повторения кризиса 1998 года. Могу сказать, что опций у нас мало, а страна находится в изоляции. Многие классические инструменты для покрытия дефицита для нас недоступны, — считает эксперт.