Омоложение вузов, разнос от мэра Уфы и массовое ДТП

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:33
Вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход. Понижение возрастной планки «до 39 лет» в профессорско-преподавательском составе — одно из требований программы «Приоритет 2030». Целевые ориентиры программы опубликованы в открытом доступе. При этом не отмечается, какая доля преподавателей в вузе должна быть в возрасте до 39 лет.
Власти Уфы предупредили граждан о спаме для повышения общей тревожности. В Уфе в нынешнем весенне-летнем сезоне обработают более 555 га от клещей, 436 га — от комаров и свыше 32 га — от грызунов. Такие данные на оперативке в мэрии озвучил глава Республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин. Также предупредил он и о том, что граждан могут пытаться смутить недостоверной информацией. Реальная информация о датах, времени и дислокации будет размещена на сайте и в соцсетях Республиканского центра дезинфекции, минздрава и в официальных СМИ.
Мэр Уфы устроил разнос за так и необорудованный тротуар, начатый еще прошлым летом. Речь идет об участке улицы Менделеева у остановки общественного транспорта «улица Бакалинская». Мэр Уфы на оперативном совещании возмутился тем, что казалось бы небольшой участок, остро нуждающийся в ремонте так и не дождался его в прошлом году. Вовремя работы сделаны не были на этот раз специально, так как погодные условия не были подходящими для заявленных работ. Специалисты-дорожники решили, что делать брак они не будут и приняли решение дождаться весны.
В Уфе в массовом ДТП разбилась мать с тремя детьми. Сегодня, 20 марта, на 3 километре дороги «Уфа-Оренбург» произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Рено Логан» и «Ниссан Тирано», а также грузового автомобиля КамАЗ. В результате столкновения были госпитализированы четыре человека: 35-летняя женщина и ее трое несовершеннолетних детей в возрасте 3, 7 и 10 лет. Инцидент на контроль взяла прокуратура Башкирии.