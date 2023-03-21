Омоложение вузов, разнос от мэра Уфы и массовое ДТП

Мэр Уфы устроил разнос за так и необорудованный тротуар, начатый еще прошлым летом. Речь идет об участке улицы Менделеева у остановки общественного транспорта «улица Бакалинская». Мэр Уфы на оперативном совещании возмутился тем, что казалось бы небольшой участок, остро нуждающийся в ремонте так и не дождался его в прошлом году. Вовремя работы сделаны не были на этот раз специально, так как погодные условия не были подходящими для заявленных работ. Специалисты-дорожники решили, что делать брак они не будут и приняли решение дождаться весны.