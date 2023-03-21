Назван возраст самой молодой и самой пожилой роженицы в Башкирии

Напомним, ранее Башстат подсчитал, что рождаемость в Башкирии в 2022 году снизилась на 8,1% по сравнению с 2021 годом. Всего за указанный период в республике на свет появились 32 211 детей, из общего количества 17 052 рожденных — мальчики, а 16 159 девочки. Таким образом, «разрыв» между мальчиками и девочками составил почти тысячу человек.