Назван возраст самой молодой и самой пожилой роженицы в Башкирии

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Возраст самой молодой мамы в Башкирии по итогам 2022 года составил 14 лет. Информацию об этом Mkset подтвердили в Башкортостанстате.
По данным статистического ведомства, всего в прошлом году на свет появились 202 ребенка, чьи матери ещё не достигли совершеннолетнего возраста. Наиболее позднее роды в прошлом году были у женщины в возрасте 55 лет.
Напомним, ранее Башстат подсчитал, что рождаемость в Башкирии в 2022 году снизилась на 8,1% по сравнению с 2021 годом. Всего за указанный период в республике на свет появились 32 211 детей, из общего количества 17 052 рожденных — мальчики, а 16 159 девочки. Таким образом, «разрыв» между мальчиками и девочками составил почти тысячу человек.