«Население страдает»: уфимцы рассвирепели от выходок скандального частного маршрута

В минувшие выходные страницу главы Башкирии завалили сообщениями уфимцы, которые попросили главу республики сохранить маршрут № 135 госперевозчика «Башавтотранс». Как оказалось, «временный» и «садовый» маршрут соединяет уйму населенных пунктов, включая скандальный ЖК Миловский парк, где не так давно с боем открыли школу, с Демским районом. И автобус № 135, по словам жителей Миловского парка, ЖК Молодежный, Мармылево, Романовки, Ветошниково и Миловки, — единственный способ хотя бы на перекладных добираться до «города».