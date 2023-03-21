«Население страдает»: уфимцы рассвирепели от выходок скандального частного маршрута

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В минувшие выходные страницу главы Башкирии завалили сообщениями уфимцы, которые попросили главу республики сохранить маршрут № 135 госперевозчика «Башавтотранс». Как оказалось, «временный» и «садовый» маршрут соединяет уйму населенных пунктов, включая скандальный ЖК Миловский парк, где не так давно с боем открыли школу, с Демским районом. И автобус № 135, по словам жителей Миловского парка, ЖК Молодежный, Мармылево, Романовки, Ветошниково и Миловки, — единственный способ хотя бы на перекладных добираться до «города».
Массовые обращения к главе республики разнились в своей тональности, кто-то просил и умолял, а кто-то и вовсе требовал сохранить маршрут. Количество обращений не поддается подсчету и данная тема даже попала в поле зрения властей — на вчерашней оперативке в правительстве Башкирии заявили, что маршрут №135 сохранят.
Начальница управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативке сообщила Радию Хабирову, что ЦУР занимается ситуацией совместно с минтрансом Башкирии.
— Есть изменения в хорошую сторону. Оставят тот маршрут, который просят люди, и добавят тот, который необходим, — заявила вчера Прочаковская.
Однако сегодня на странице главы Башкирии появилась неоднозначная информация, подкрепленная фотодоказательством, и теперь вопрос о сохранении маршрута, который так нужен уфимцам, уже не кажется решенным.
Местная жительница Анастасия А. в комментариях под очередным постом главы сообщает, что частный маршрут №364п, который по изначальной задумке властей должен был стать достойной альтернативой госмаршруту №135, ведет себя несколько странно.
— Здравствуйте! Вот так 364п вводит в заблуждение!!! Это же не 135-й «Башавтотранс»! Мало того, что 364п ездит по только ему известному расписанию и маршруту, так ещё и нагло пользуется авторитетом 135-го маршрута, который отлично себя зарекомендовал! — написала уфимка и собрала под своим постом 68 «лайков».
К ее негодованию присоединилась Алина А., которая также считает, что уфимцев «вводят в заблуждение однозначно».
— Сегодня только перед 135-м в 12.10 забрал с остановки людей (около 10) и все сели в него!!! Через минуту 135-й приехал… Видимо, люди думают, это один и тот же маршрут! — посетовала уфимка.
Айрат Ш. дополнил комментарии горожанок и своей информацией о «выходках» частника маршрута №364п.
— Сегодня, 21 марта, рейс в 10:13 с Центрального рынка развернулся с остановки «Проспект Чижова», в Молодёжный не поехал. Стоимость с Зареченского рынка до остановки «Проспект Чижова» составила 50 рублей, — рассказал мужчина о творящихся странностях.
Венера С. также высказалась о картине, которая открывается местным, и ответила Айрату Ш. коротко и безрадостно — «вот так и будет».
— Они сейчас нагло уберут 135-й и 112-й маршруты. А потом все начнется как обычно. Хочу еду, хочу нет. А население страдай. Нас прекрасно всех устраивал 135к. Пусть пересадки приходилось делать, но зато надёжно, мы знали, как и когда нам выходить. Я принципиально буду пользоваться 135-м маршрутом. И вам всем советую, так как мы им сами даём хороший повод убрать с дороги то, что нам дорого. Мы выстрадали 135-й. Только спокойно жить начали, — прогнозирует женщина.
Юлия В. и вовсе полагает, что «совсем 364п охамели!».
— Сколько негатива от них, но нет, не успокоятся! Ещё больше на себя принять хотят народного гнева. Не умно, — полагает она.
На очередные массовые недовольства ответили со страницы Минтранса Башкирии, уточнив, что сообщение о работе маршрута № 364п власти приняли в работу.
— Свяжемся с коллегами из Центра организации перевозок и подготовим ответ. Вернемся к вашему вопросу до 27 марта, — сообщила сотрудник пресс-службы Минтранса Башкирии Эльвира Исламгалеева.
В свою очередь, напомним, что «садовый» и «временный» маршрут № 135 «Башавтотранса» как раз-таки до массовых недовольств и должен был работать до 27 марта.
Проблема с обеспечением автобусного сообщения между ЖК «Миловский парк» и «Молодежный», а также деревень Миловка, Романовка, Козарез и Михайловка и «городом» уже смело можно назвать успешным примером того, как граждане массовыми жалобами обращают внимание властей на свою проблему и добиваются не только отписок.
Вслед за комментарием от минтранса Башкирии, размещенным выше, появился и другой комментарий ведомства, куда более развернутый и даже обнадеживающий.
— Маршруты № 135, 135К «Уфа — Сады Демские» не планируется отменять, он продолжит выполнять рейсы. Кроме того, вопрос транспортного обеспечения Миловка, Романовка, ЖК Молодежный, Дема и Затон рассмотрен 20 марта на межведомственной комиссии при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан с участием представителей перевозчиков маршрутов № 135, 135К и 364п. Итоги сообщим позднее. Вернёмся к вашему сообщению до 23 марта, — сообщила сотрудница пресс-службы Минтранса Башкирии Гульнара Петрова.
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