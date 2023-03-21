Мэр Уфы устроил разнос за так и необорудованный тротуар, начатый еще прошлым летом

Мэр Уфы на оперативном совещании возмутился тем, что казалось бы небольшой участок, остро нуждающийся в ремонте так и не дождался его в прошлом году. Однако сейчас ни месте ни тротуара, ни бордюра нет, несмотря на то, что туда еще минувшим летом привезли гранитные бордюры.