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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Мэр Уфы устроил разнос за так и необорудованный тротуар, начатый еще прошлым летом

21 марта 2023, 10:02
Фото: 1MI
200-метровый участок тротуара по улице Менделеева решили делать в заявленные сроки — известно почему.

Наступление даже ранней весны традиционно обнажает не только улицы, но и их изъяны. Так в поле зрения городских властей попал участок улицы Менделеева у остановки общественного транспорта «улица Бакалинская», который собирались отремонтировать еще прошлым летом.

Мэр Уфы на оперативном совещании возмутился тем, что казалось бы небольшой участок, остро нуждающийся в ремонте так и не дождался его в прошлом году. Однако сейчас ни месте ни тротуара, ни бордюра нет, несмотря на то, что туда еще минувшим летом привезли гранитные бордюры.

Как сообщили мэру, сделано это было специально, так как погодные условия не были подходящими для заявленных работ. Специалисты-дорожники решили, что делать брак они не будут и приняли решение дождаться весны.

Мэр башкирской столицы объяснения принял, но потребовал, чтобы данный участок до 1 мая был восстановлен.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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