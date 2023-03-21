Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Сегодня, 21 марта, Ратмир Мавлиев был назначен секретарем местного отделения партии «Единая Россия». О новом назначении мэра Уфы сообщается на сайте партии.
Сам Малиев отмечает, что перед городом и партией стоят большие задачи, в числе которых подготовка к 450-летию башкирской столицы, возведение объектов культуры и жилищно-коммунальные вопросы.
— В приоритете — реальные дела. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать все планы. Осуществить всё задуманное. Мы — единая команда. И наша цель — всестороннее преображение Уфы, — заключил Ратмир Мавлиев.
Также в приоритете у местного отделения «Единой России» — поддержка участников СВО и их семей, реализация партпроектов, намерены усилить также волонтерское направление