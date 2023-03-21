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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

21 марта 2023, 16:32
Фото: партия "Единая Россия".

Мэр Уфы Ратмир Малиев назначен секретарем местного отделения «Единой России»

Об этом сообщается на сайте партии.

Сегодня, 21 марта, Ратмир Мавлиев был назначен секретарем местного отделения партии «Единая Россия». О новом назначении мэра Уфы сообщается на сайте партии.

Сам Малиев отмечает, что перед городом и партией стоят большие задачи, в числе которых подготовка к 450-летию башкирской столицы, возведение объектов культуры и жилищно-коммунальные вопросы.

— В приоритете — реальные дела. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать все планы. Осуществить всё задуманное. Мы — единая команда. И наша цель — всестороннее преображение Уфы, — заключил Ратмир Мавлиев.

Также в приоритете у местного отделения «Единой России» — поддержка участников СВО и их семей, реализация партпроектов, намерены усилить также волонтерское направление

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