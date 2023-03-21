mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Мбаппе - новый капитан сборной Франции

21 марта 2023, 18:54
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально объявил имя нового капитана команды. Как и ожидалось, им стал нападающий Киллиан Мбаппе, защищающий цвета "ПСЖ". Вице-капитаном назначен Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико".

Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на зарубежные СМИ.

На протяжении долгого времени повязка капитана была на футболке вратаря французской команды Уго Льориса. Он лишился ее после того, как объявил о завершении карьеры в составе "трехцветных".

Последним международным турниром для Льориса стал ЧМ-2022 в Катаре.

В ближайшие дни сборная Франции сыграет против Нидерландов (24-го марта) и Ирландии (27-го).

Подпишитесь
Экспресс-омоложение: вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход
Сегодня, 08:33
Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму
Сегодня, 05:14
«Население страдает»: уфимцы рассвирепели от выходок скандального частного маршрута
Сегодня, 12:58
«Закрывайте окна и форточки»: власти Уфы сделали важное заявление, касающееся всех
Сегодня, 08:02
«Цивилизация закончилась»: как жители Башкирии остались без работы из-за автобуса
Сегодня, 12:14
Мэр Уфы устроил разнос за так и необорудованный тротуар, начатый еще прошлым летом
Сегодня, 10:02