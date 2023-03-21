Мбаппе - новый капитан сборной Франции

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на зарубежные СМИ.
На протяжении долгого времени повязка капитана была на футболке вратаря французской команды Уго Льориса. Он лишился ее после того, как объявил о завершении карьеры в составе "трехцветных".
Последним международным турниром для Льориса стал ЧМ-2022 в Катаре.
В ближайшие дни сборная Франции сыграет против Нидерландов (24-го марта) и Ирландии (27-го).