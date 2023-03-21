Карпин – о критике Мостового: Он обиженный маленький мальчик

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
«Он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает. На ребенка четырех лет мы ведь не обижаемся?» – приводит слова Карпина «Советский спорт» со ссылкой на его интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».
Карпин и Мостовой выступали за сборную России и испанскую «Сельту». Недавно Александр заявил, что негативно относится к решению РФС назначить экс-партнера в национальную команду. По его словам, в России хватает свободных тренеров, которых можно пригласить на эту должность.