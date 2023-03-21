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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Карпин – о критике Мостового: Он обиженный маленький мальчик

Сегодня, 06:58
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин спокойно относится к критике Александра Мостового. По словам специалиста, экс-игрок «Спартака» и «Сельты» ведет себя, как ребенок, поэтому он не обижается на бывшего партнера.

«Он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает. На ребенка четырех лет мы ведь не обижаемся?» – приводит слова Карпина «Советский спорт» со ссылкой на его интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

Карпин и Мостовой выступали за сборную России и испанскую «Сельту». Недавно Александр заявил, что негативно относится к решению РФС назначить экс-партнера в национальную команду. По его словам, в России хватает свободных тренеров, которых можно пригласить на эту должность.



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