Карпин – о критике Мостового: Он обиженный маленький мальчик

Карпин и Мостовой выступали за сборную России и испанскую «Сельту». Недавно Александр заявил, что негативно относится к решению РФС назначить экс-партнера в национальную команду. По его словам, в России хватает свободных тренеров, которых можно пригласить на эту должность.