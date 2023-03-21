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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму

21 марта 2023, 05:14
Фото: mkset.ru
Весна наступает, но жители Демы по-зимнему суровы — парк, который подарили району, далеко не в лучшем виде.

Весна в России, а особенно ее робкое начало в народе имеет не лучшую репутацию. Всем известны поговорки про то, что тает весной помимо снега, а также присказка про то, что «весна покажет, кто где …». Демский парк торжественно открыли в ноябре прошлого года, с опозданием более чем в месяц, но с высокопоставленными гостями, а затем и с небольшим скандалом — в первый вечер официально открытого парка там не загорелось хваленое освещение, и желающие увидеть парк любовались им в темноте.

Свет в парке включили, эмоции улеглись, парк в конце ноября подробно инспектировал корреспондент Mkset. Но все течет, все меняется. Зима закончилась, и парк предстал перед жителями и гостями столицы в новом свете. В каком именно? Обо всем по порядку.

Хорошие новости

Начнем с серьезной и важной хорошей новости. В парке наконец-то открыли туалет. Правда, один из двух, но это уже очень хорошо. Признаемся, всю осень и зиму корреспондент Mkset тщетно пытался пробраться в туалет, не по прямому назначению, а для того, чтобы оценить внутреннее убранство. Сделать это получилось только весной. Но это того стоило. Туалет мало того, что открыт, он еще и убран. В наличии даже пакет для мусора на урне. Над умывальником чистое зеркало. Запах в клозете сносный. Ставим на этом жирный плюс и отправляемся в путь.

долгожданный туалет в прекрасной "форме"
Фото: mkset.ru

Надо отдать должное. В новом парке большинство дорожек очищены на зависть всему городу. Они сухие и чистые, немного в песке, но это нормально и даже хорошо - лишние песчинки на обуви пригодятся там, где такого уровня очистки не наблюдается. Забегая вперед, скажем, что и в парке нашлись крайне «скользкие моменты». Но всему свое время.

на лево пойдешь – только сухость найдешьна лево пойдешь – только сухость найдешь
прямо пойдешь – минусов не найдешьпрямо пойдешь – минусов не найдешь
направо пойдешь – доволен останешьсянаправо пойдешь – доволен останешься
на лево пойдешь – только сухость найдешь
Фото: mkset.ru

Площадка перед сценой парка тоже без малейшего намека на снег. Брусчатка на месте, зиму она пережила без потерь. А вот сцена в центре парка стала щербатой. Сложно назвать причины. В парке, а тем более в его центре, повсюду за происходящим следят камеры, и вряд ли вандалы сидели бы, отдирая пласты дерева от стены, под камерами. Но факт остается фактом: в сцене заметные дыры, но она все равно привлекает малышей.

сцена с щербиной, и не с однойсцена с щербиной, и не с одной
брусчатка на месте и качели тоже, все функционируетбрусчатка на месте и качели тоже, все функционирует
сцена с щербиной, и не с одной
Фото: mkset.ru

Детская площАДка

Детская площадка в Демском парке после его реконструкции переехала в другое место. О ней Mkset писал еще в прошлом году. По этому поводу мамочки-демчанки негодовали в социальных сетях еще до официального открытия парка. Веревочные аттракционы разрушались на глазах, а на качелях веревки и вовсе рвались. Некоторые объекты еще в ноябре потеряли половину своего функционала. И, к сожалению, лютая зима 2022/2023 года площадку не пощадила.

Паутина, на которой должны лазить дети, в некоторых местах оборвалась. Детей и это не останавливает, они продолжают использовать то, что есть. Подвешенных на раме деревянных цилиндров при открытии парка было шесть. Остался один. Выглядит печально.

комментарии излишникомментарии излишни
детей. однако, дефекты не останавливаютдетей. однако, дефекты не останавливают
было 6, остался 1было 6, остался 1
комментарии излишни
Фото: mkset.ru

Качели, на небольшое количество которых жаловались еще в прошлом году, зиму пережили. Но не все. Например, качель-гамак, которая с момента своего появления завоевала сердца гостей парка и формировала очереди на катание, вовсе исчезла. Неудивительно, наверняка сняли ее не просто так. Забрали ее «от греха подальше» или для того, чтобы отремонтировать, — большой вопрос.

пока что крылатые качели летят не в полном составе
Фото: mkset.ru

Не обошелся без поломки и столик из дерева в окружении пенечков-стульчиков. Многие аттракционы из-за снега вовсе потеряли свою функциональность. Веревки, которые по идее должны быть натянуты над землей, лежат не снегу, причем изрядно поистрепавшиеся.

круглый стол провести не получится
Фото: mkset.ru

А скоро в парк наверняка придет весеннее половодье. Чему быть — того не миновать, снег будет таять и, вероятнее всего, площадку затопит талыми водами. Переживут ли это веревочные и деревянные объекты, покажет время и Mkset.

Дорожный патруль

За чистоту и порядок на дорожках наверняка нужно отдать должное работницам «Горзеленхоза» - дворники в парке и до реконструкции работали на совесть.

 

чистые дорожки и чистое поле вместо старой детской площадки
Фото: mkset.ru

Еще один туалет у здания администрации парка и бывшей детской площадки, а ныне пустыря, сразу предупреждает о том, что он не работает. Об этом повествует табличка на распечатанном альбомном листе. Глядя на неубранную наледь перед пандусом к туалету для людей с ограниченными возможностями, факт, что туалет не работает, даже радует, а то мало ли что. К слову, Уфа сейчас ищет подрядчика, который будет обслуживать туалеты в парках Уфы, на Набережной и по городу. Может, поэтому в Демском парке открыт всего один туалет.

этот туалет не работает, но скоро и он должен "проснуться"
Фото: mkset.ru

Скейт-парк надежно прикрыт толщей снега. Вряд ли с бетоном за зиму что-то могло приключиться, так что подросткам остается ждать схода снега, а затем и талых вод.
Три качели у скейт-парка с видом на пустырь и частные домовладения в отличном состоянии. Тем временем не исключено, что добрую половину парка совсем скоро может основательно затопить, во всяком случае, до реконструкции это происходило ежегодно. Будем надеяться, что ландшафт парка и талые воды были предусмотрены московскими проектировщиками, и великого потопа все-таки не произойдет. 

качели в порядке, скейт-парк пока "под прикрытием"качели в порядке, скейт-парк пока "под прикрытием"
и снова "щербинки"и снова "щербинки"
качели в порядке, скейт-парк пока "под прикрытием"
Фото: mkset.ru

"Грачиная рулетка"

Чистые дорожки привели нас в лесную «тихую» зону. Тут уже не так чисто, допускаем, что труженики «Горзеленхоза» попросту еще не добрались до этого участка, поэтому смело идем внутрь. Сверху приветливо кричат грачи, весна, и они прилетели. О пикантном эффекте от перелетных птиц Mkset писал и ранее. Вместе с грачами вернулись и продукты их жизнедеятельности. Птичьи фекалии везде - на части лавочек, расположенных под гнездами, а также на столиках, на которых можно почитать книгу в уличной библиотеке или же сыграть в настольную игру. Грачи могут стать здесь невольными игроками в «грачиную рулетку». Догадываетесь, как?

грачи проживают тут с основания паркаграчи проживают тут с основания парка
и птицам открытый туалет ни к чемуи птицам открытый туалет ни к чему
что естественно, то не безобразночто естественно, то не безобразно
грачи могут сыграть в посетителями тихой зоны в игруграчи могут сыграть в посетителями тихой зоны в игру
грачи проживают тут с основания парка
Фото: mkset.ru

Шкаф–уличная библиотека пока пустует. Рядом урны, в которые предлагается выбрасывать сортируемые отходы, выглядят не лучшим образом. Вполне вероятно, что и за них в скором времени возьмутся и приведут в порядок, но на данный момент имеем то, что имеем.

девчонки, мальчишки! читайте книжки!девчонки, мальчишки! читайте книжки!
проделки времени, вандалов или стихиипроделки времени, вандалов или стихии
девчонки, мальчишки! читайте книжки!
Фото: mkset.ru

На новые ворота

После тихой зоны дорожки, ведущие к главному входу в парк, снова чистые и не вызывают нареканий. А вот и сама входная группа, и в ней очевидно что-то изменилось. Так и есть. В прошлом году над причудливой оранжевой конструкцией из арок, невероятно напоминающих о легендарном сериале «Санта-Барбара», красовалась надпись «Демский парк». В данный момент надписи с названием парка почему-то нет.

где буквы, Лебовски?где буквы, Лебовски?
чисто и даже без "птичьих сюрпризов"чисто и даже без "птичьих сюрпризов"
где буквы, Лебовски?
Фото: mkset.ru

От входной группы вновь подходим к открытому туалету, тут немного не хватает уборки, но наверняка это временно. Претензий нет. Интересный момент - в парке на столбах установлены колонки, из которых раздается запись с пением птиц. На стендах-указателях деловито сидят голуби. Им парк как родной, и кажется, что они даже могут проконсультировать по возникающим вопросам.

просто песняпросто песня
голуби в парке любимы и уверены в себеголуби в парке любимы и уверены в себе
наконец-то – добро пожаловатьнаконец-то – добро пожаловать
просто песня
Фото: mkset.ru

У площадки, где осенью были шезлонги, а зимой каток, плитка и мощеная часть дорожек спрятаны под коркой льда. По логике вещей при потеплении и этот участок парка может залить, но превентивные меры как будто бы никто применить не спешит. Хотя вероятно, что этот момент продуман проектировщиками, и обойдется без «большой воды», а с потеплением демчане смогут насладиться любимым преобразившимся парком. И в том, и в другом случае Mkset продолжит следить за развитием событий.

 

бывший каток еще отдается эхом, на дорожке тоже катокбывший каток еще отдается эхом, на дорожке тоже каток
но подо льдом виден путьно подо льдом виден путь
инспектор котинспектор кот
бывший каток еще отдается эхом, на дорожке тоже каток
Фото: mkset.ru
Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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