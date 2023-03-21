Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму

Начнем с серьезной и важной хорошей новости. В парке наконец-то открыли туалет. Правда, один из двух, но это уже очень хорошо. Признаемся, всю осень и зиму корреспондент Mkset тщетно пытался пробраться в туалет, не по прямому назначению, а для того, чтобы оценить внутреннее убранство. Сделать это получилось только весной. Но это того стоило. Туалет мало того, что открыт, он еще и убран. В наличии даже пакет для мусора на урне. Над умывальником чистое зеркало. Запах в клозете сносный. Ставим на этом жирный плюс и отправляемся в путь.