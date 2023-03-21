Грачи прилетели, качели улетели: как в Уфе парк за 200 млн рублей пережил лютую зиму

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Весна в России, а особенно ее робкое начало в народе имеет не лучшую репутацию. Всем известны поговорки про то, что тает весной помимо снега, а также присказка про то, что «весна покажет, кто где …». Демский парк торжественно открыли в ноябре прошлого года, с опозданием более чем в месяц, но с высокопоставленными гостями, а затем и с небольшим скандалом — в первый вечер официально открытого парка там не загорелось хваленое освещение, и желающие увидеть парк любовались им в темноте.
Свет в парке включили, эмоции улеглись, парк в конце ноября подробно инспектировал корреспондент Mkset. Но все течет, все меняется. Зима закончилась, и парк предстал перед жителями и гостями столицы в новом свете. В каком именно? Обо всем по порядку.
Начнем с серьезной и важной хорошей новости. В парке наконец-то открыли туалет. Правда, один из двух, но это уже очень хорошо. Признаемся, всю осень и зиму корреспондент Mkset тщетно пытался пробраться в туалет, не по прямому назначению, а для того, чтобы оценить внутреннее убранство. Сделать это получилось только весной. Но это того стоило. Туалет мало того, что открыт, он еще и убран. В наличии даже пакет для мусора на урне. Над умывальником чистое зеркало. Запах в клозете сносный. Ставим на этом жирный плюс и отправляемся в путь.
Надо отдать должное. В новом парке большинство дорожек очищены на зависть всему городу. Они сухие и чистые, немного в песке, но это нормально и даже хорошо - лишние песчинки на обуви пригодятся там, где такого уровня очистки не наблюдается. Забегая вперед, скажем, что и в парке нашлись крайне «скользкие моменты». Но всему свое время.
Площадка перед сценой парка тоже без малейшего намека на снег. Брусчатка на месте, зиму она пережила без потерь. А вот сцена в центре парка стала щербатой. Сложно назвать причины. В парке, а тем более в его центре, повсюду за происходящим следят камеры, и вряд ли вандалы сидели бы, отдирая пласты дерева от стены, под камерами. Но факт остается фактом: в сцене заметные дыры, но она все равно привлекает малышей.
Детская площадка в Демском парке после его реконструкции переехала в другое место. О ней Mkset писал еще в прошлом году. По этому поводу мамочки-демчанки негодовали в социальных сетях еще до официального открытия парка. Веревочные аттракционы разрушались на глазах, а на качелях веревки и вовсе рвались. Некоторые объекты еще в ноябре потеряли половину своего функционала. И, к сожалению, лютая зима 2022/2023 года площадку не пощадила.
Паутина, на которой должны лазить дети, в некоторых местах оборвалась. Детей и это не останавливает, они продолжают использовать то, что есть. Подвешенных на раме деревянных цилиндров при открытии парка было шесть. Остался один. Выглядит печально.
Качели, на небольшое количество которых жаловались еще в прошлом году, зиму пережили. Но не все. Например, качель-гамак, которая с момента своего появления завоевала сердца гостей парка и формировала очереди на катание, вовсе исчезла. Неудивительно, наверняка сняли ее не просто так. Забрали ее «от греха подальше» или для того, чтобы отремонтировать, — большой вопрос.
Не обошелся без поломки и столик из дерева в окружении пенечков-стульчиков. Многие аттракционы из-за снега вовсе потеряли свою функциональность. Веревки, которые по идее должны быть натянуты над землей, лежат не снегу, причем изрядно поистрепавшиеся.
А скоро в парк наверняка придет весеннее половодье. Чему быть — того не миновать, снег будет таять и, вероятнее всего, площадку затопит талыми водами. Переживут ли это веревочные и деревянные объекты, покажет время и Mkset.
За чистоту и порядок на дорожках наверняка нужно отдать должное работницам «Горзеленхоза» - дворники в парке и до реконструкции работали на совесть.
Еще один туалет у здания администрации парка и бывшей детской площадки, а ныне пустыря, сразу предупреждает о том, что он не работает. Об этом повествует табличка на распечатанном альбомном листе. Глядя на неубранную наледь перед пандусом к туалету для людей с ограниченными возможностями, факт, что туалет не работает, даже радует, а то мало ли что. К слову, Уфа сейчас ищет подрядчика, который будет обслуживать туалеты в парках Уфы, на Набережной и по городу. Может, поэтому в Демском парке открыт всего один туалет.
Скейт-парк надежно прикрыт толщей снега. Вряд ли с бетоном за зиму что-то могло приключиться, так что подросткам остается ждать схода снега, а затем и талых вод.
Три качели у скейт-парка с видом на пустырь и частные домовладения в отличном состоянии. Тем временем не исключено, что добрую половину парка совсем скоро может основательно затопить, во всяком случае, до реконструкции это происходило ежегодно. Будем надеяться, что ландшафт парка и талые воды были предусмотрены московскими проектировщиками, и великого потопа все-таки не произойдет.
Чистые дорожки привели нас в лесную «тихую» зону. Тут уже не так чисто, допускаем, что труженики «Горзеленхоза» попросту еще не добрались до этого участка, поэтому смело идем внутрь. Сверху приветливо кричат грачи, весна, и они прилетели. О пикантном эффекте от перелетных птиц Mkset писал и ранее. Вместе с грачами вернулись и продукты их жизнедеятельности. Птичьи фекалии везде - на части лавочек, расположенных под гнездами, а также на столиках, на которых можно почитать книгу в уличной библиотеке или же сыграть в настольную игру. Грачи могут стать здесь невольными игроками в «грачиную рулетку». Догадываетесь, как?
Шкаф–уличная библиотека пока пустует. Рядом урны, в которые предлагается выбрасывать сортируемые отходы, выглядят не лучшим образом. Вполне вероятно, что и за них в скором времени возьмутся и приведут в порядок, но на данный момент имеем то, что имеем.
После тихой зоны дорожки, ведущие к главному входу в парк, снова чистые и не вызывают нареканий. А вот и сама входная группа, и в ней очевидно что-то изменилось. Так и есть. В прошлом году над причудливой оранжевой конструкцией из арок, невероятно напоминающих о легендарном сериале «Санта-Барбара», красовалась надпись «Демский парк». В данный момент надписи с названием парка почему-то нет.
От входной группы вновь подходим к открытому туалету, тут немного не хватает уборки, но наверняка это временно. Претензий нет. Интересный момент - в парке на столбах установлены колонки, из которых раздается запись с пением птиц. На стендах-указателях деловито сидят голуби. Им парк как родной, и кажется, что они даже могут проконсультировать по возникающим вопросам.
У площадки, где осенью были шезлонги, а зимой каток, плитка и мощеная часть дорожек спрятаны под коркой льда. По логике вещей при потеплении и этот участок парка может залить, но превентивные меры как будто бы никто применить не спешит. Хотя вероятно, что этот момент продуман проектировщиками, и обойдется без «большой воды», а с потеплением демчане смогут насладиться любимым преобразившимся парком. И в том, и в другом случае Mkset продолжит следить за развитием событий.