Глава Китая заявил, что его визит в РФ соответствует исторической логике

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
«Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике», — сказал он в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает RT.
Си Цзиньпин заявил, Россия и Китай являются не только крупнейшими соседними державами, но и всесторонними стратегическими партнерами.
Владимир Путин получил от председателя КНР приглашение посетить Китай в этом году.