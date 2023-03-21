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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Глава Китая заявил, что его визит в РФ соответствует исторической логике

21 марта 2023, 18:10
По словам председателя КНР Си Цзиньпина то, что для своего первого после избрания международного визита он выбрал именно Россию, соответствует исторической логике.

«Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике», — сказал он в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает RT.

Си Цзиньпин заявил, Россия и Китай являются не только крупнейшими соседними державами, но и всесторонними стратегическими партнерами.

Владимир Путин получил от председателя КНР приглашение посетить Китай в этом году.

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