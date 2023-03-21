Экспресс-омоложение: вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В вузах Уфы публично пока не комментировали возможное увольнение профессоров-пенсионеров. Однако похоже это придется сделать, чтобы продолжать получать федеральное финансирование.
Нам подтвердили, что индикатор «до 39 лет» — один из целевых параметров реализации федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» нацпроекта «Наука и университеты» и, соответственно, один из показателей эффективности участников «Приоритета-2030».
Целевые ориентиры программы опубликованы в открытом доступе. При этом не отмечается, какая доля преподавателей в вузе должна быть в возрасте до 39 лет.
Участниками программы «Приоритет 2030» в прошлом году стали три башкирских университета: БГМУ, УГНТУ и УУНиТ. В общей сложности им выделено более 1,3 млрд рублей. Все они получили и базовую, и специальную (повышенную) части грантов. Размер базовой части составляет 100 млн рублей, размер специальной части определяют эксперты. Но для этого придется соответствовать критериям программы, один из которых — доля преподавателей младше 39 лет. И этот показатель придется постепенно увеличивать.
В разных вузах страны, которые участвуют в программе, сейчас ставят свои планки по «омоложению» кадров. Так, например, Inkazan со ссылкой на свои источники сообщает, что сотрудникам Казанского федерального университета поставили ориентир в 50,3%.
Новосибирский государственный аграрный университет планирует достичь показателя в 45% к 2030 году. На сайте Петербургского госуниверситета путей сообщения Императора Александра I опубликован ориентир в 40,7% к этому же времени. Уральский федеральный университет планирует достичь 40%.
Некоторые вузы будут повышать долю молодых преподавателей плавно: в Высшей школе экономики, например, в 2023 году показатель составляет 34,92%. К 2030 году — достигнет 35,27%.