Экспресс-омоложение: вузы Башкирии могут попросить преподавателей-стариков на выход

Участниками программы «Приоритет 2030» в прошлом году стали три башкирских университета: БГМУ, УГНТУ и УУНиТ. В общей сложности им выделено более 1,3 млрд рублей. Все они получили и базовую, и специальную (повышенную) части грантов. Размер базовой части составляет 100 млн рублей, размер специальной части определяют эксперты. Но для этого придется соответствовать критериям программы, один из которых — доля преподавателей младше 39 лет. И этот показатель придется постепенно увеличивать.