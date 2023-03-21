Бастрыкин поручил доложить о малышке из Башкирии, чей отец хотел увезти ее на Украину

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:42
Главный следователь России Александр Бастрыкин дал поручение главе следкома по Башкирии Игорю Пашнину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах розыскных мероприятий странного «семейного дела».
Как сообщается на сайте следкома, двухлетнюю девочку вывезли из России еще в конце прошлого года. По данным СК, житель Стерлитамака забрал свою дочь и вывез из страны без разрешения матери ребенка.
По данным ИА «Башинформ», мужчина продолжительное время уговаривал женщину переехать вместе с ним и ребенком на Украину, однако женщина на это не соглашалась. Не став мириться с отказом жены, он выждал когда мать ребенка уйдет в магазин и вместе с ребенком скрылся из дома. С тех пор папу и дочь никто не видел, известно, что они пересекли границу с Грузией, в связи с этим мама девочки хочет, чтобы ее супруга объявили в розыск, для того, чтобы найти ребенка и супруга.
В пресс-службе Следкома по Башкирии подтвердили факт возбужденного уголовного дела, которое уже расследуется. В рамках следствия проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины и ребенка.
Ранее в Башкирии уже была как минимум одна трагическая история, когда отцы странным образом вели себя и скрывались вместе с детьми. Так, всю Башкирию в 2019 году всколыхнула новость о пропаже Артема Мазова и его двух сыновей после ссоры с женой. Двоих мальчиков их отца искали по всей России, однако ребят, к огромному сожалению, нашли мертвыми под Уфой, в разных ее частях. Отец мальчиков так и не найден.