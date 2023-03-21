Бастрыкин поручил доложить о малышке из Башкирии, чей отец хотел увезти ее на Украину

По данным ИА «Башинформ», мужчина продолжительное время уговаривал женщину переехать вместе с ним и ребенком на Украину, однако женщина на это не соглашалась. Не став мириться с отказом жены, он выждал когда мать ребенка уйдет в магазин и вместе с ребенком скрылся из дома. С тех пор папу и дочь никто не видел, известно, что они пересекли границу с Грузией, в связи с этим мама девочки хочет, чтобы ее супруга объявили в розыск, для того, чтобы найти ребенка и супруга.