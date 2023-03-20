Запущен приём заявок на 14-й сезон национальной премии «КонТЭКст»

Форум и церемония награждения лауреатов премии «КонТЭКст» запланированы на осень текущего года. Место и дату озвучат позднее. В этом году компании оценят по дополнительным показателям. Речь идет об итогах экономической деятельности, информационной активности, оперативности и полноте сведений, предоставляемых в СМИ, телеграм-каналах и соцсетях, а также о профессионализме при сотрудничестве с корреспондентами и блогерами.