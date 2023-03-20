Запущен приём заявок на 14-й сезон национальной премии «КонТЭКст»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Представители Центра развития коммуникаций ТЭК и комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО сообщили о старте приема заявок на конкурс лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности. Об этом информирует oilcapital.ru.
Премия «КонТЭКст» смогла объединить коммуникаторов, специалистов и представителей СМИ из самых разных отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности. Экспертам будут представлены социально и общественно значимые проекты фирм, которые улучшают репутацию отрасли.
В нынешнем году на конкурсе ожидается 27 номинаций. Специалисты в первый раз станут оценивать участников по таким номинациям, как «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты».
К участию в конкурсе допускаются сотрудники компаний промышленности и ТЭК, энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, проектировщики, конструкторские, сервисные и научные центры, вузы и СМИ. Заявки принимают до первого июля.
Форум и церемония награждения лауреатов премии «КонТЭКст» запланированы на осень текущего года. Место и дату озвучат позднее. В этом году компании оценят по дополнительным показателям. Речь идет об итогах экономической деятельности, информационной активности, оперативности и полноте сведений, предоставляемых в СМИ, телеграм-каналах и соцсетях, а также о профессионализме при сотрудничестве с корреспондентами и блогерами.
В рамках премии «КонТЭКст» планируется оказать поддержку талантливым сотрудникам, освещающим темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности. Помимо этого, в планах провести конкурс среди самых активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность топливно-энергетического комплекса и промышленного блока Российской Федерации.
Судить конкурс будут ведущие специалисты PR-сообщества и массмедиа, журналисты, работники пресс-служб, персонал государственных компаний, ведомств, предприниматели и общественные деятели.
На сайте премии можно оставить заявку, регистрационную форму и получить самые подробные данные. Заявки надо присылать в адрес оргкомитета на почту: [email protected].
Организует конкурс Центр развития коммуникаций ТЭК. Официальным коммуникационным партнером премии является медиахолдинг 1МI.