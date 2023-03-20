Закрытый из-за подъема воды проезд вдоль Шугуровки снова открыли в Уфе

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Администрация Уфы сообщила о снятии ограничений, 12 марта введенных в уфимской Черниковке. Из-за подъема воды тогда перекрывали участок дороги вдоль реки Шугуровки. Ограничивался он улицами Ушакова и Хетагурова.
В связи с тем, что уровень воды снизился, указанный участок дороги вновь открыт для проезда. Однако в администрации предупредили, что в случае, если погодные условия вновь сыграют на пользу «большой воде», то ограничения вновь будут введены.
Напомним, не только Уфа, но и вся республика активно готовится к грядущему половодью. Так накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что все республиканские службы «давно во всеоружии», уточнив, что на мероприятия по прохождению паводка из бюджета Башкирии выделено более 6 млн руб.