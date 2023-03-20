Закрытый из-за подъема воды проезд вдоль Шугуровки снова открыли в Уфе

Напомним, не только Уфа, но и вся республика активно готовится к грядущему половодью. Так накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что все республиканские службы «давно во всеоружии», уточнив, что на мероприятия по прохождению паводка из бюджета Башкирии выделено более 6 млн руб.