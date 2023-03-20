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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Закрытый из-за подъема воды проезд вдоль Шугуровки снова открыли в Уфе

20 марта 2023, 12:42
Фото: пресс-служба Администрации Уфы
Однако в случае, если вода под ЖД мостом снова поднимется вернутся и ограничения.

Администрация Уфы сообщила о снятии ограничений, 12 марта введенных в уфимской Черниковке. Из-за подъема воды тогда перекрывали участок дороги вдоль реки Шугуровки. Ограничивался он улицами Ушакова и Хетагурова.

В связи с тем, что уровень воды снизился, указанный участок дороги вновь открыт для проезда. Однако в администрации предупредили, что в случае, если погодные условия вновь сыграют на пользу «большой воде», то ограничения вновь будут введены.

Напомним, не только Уфа, но и вся республика активно готовится к грядущему половодью. Так накануне премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что все республиканские службы «давно во всеоружии», уточнив, что на мероприятия по прохождению паводка из бюджета Башкирии выделено более 6 млн руб.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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