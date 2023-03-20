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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Власти озвучили планы по расширению маршрута «Уфимского ожерелья»

20 марта 2023, 03:43
Фото: 1MI
Начать работы намерены начать уже в этом году.

В башкирской столице будет расширена прогулочная тропа «Уфимское ожерелье». Об этом в своих социальных сетях сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Известно, что работы по благоустройству власти намерены начать уже в 2023 году. В частности, работы будут проводиться на участке от набережной Сипайлово до Олимпик парка.

Плотников подчёркивает, что маршрут они с коллегами уже обследовали. Подробности о грядущих работах сообщают дополнительно.

Ранее на неудовлетворительное состояние «Уфимского ожерелья» уже поступали жалобы от жителей города. Горожанин выложил видео на странице у главы Башкирии и сообщил свои опасения относительно безопасности смотровой площадки, а также возмутился похищение с площадки скамейки. в администрации тогда заверили, что ограждение площадки уже восстанавливают, а тех, кто разрушил его и устроил прочие непотребства на объекте разыскивают правоохранители.

К слову, случай с похищением предметов благоустройства с территории прогулочной тропы - не первый. Осенью были украдены деревянные снаряды для занятий спортом, к счастью их удалось быстро найти.

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#Элина Сайфранова
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