Власти озвучили планы по расширению маршрута «Уфимского ожерелья»

Ранее на неудовлетворительное состояние «Уфимского ожерелья» уже поступали жалобы от жителей города. Горожанин выложил видео на странице у главы Башкирии и сообщил свои опасения относительно безопасности смотровой площадки, а также возмутился похищение с площадки скамейки. в администрации тогда заверили, что ограждение площадки уже восстанавливают, а тех, кто разрушил его и устроил прочие непотребства на объекте разыскивают правоохранители.