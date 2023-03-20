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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Власти ответили на просьбы уфимцев сохранить автобусный маршрут №135

20 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
Ранее жители города завалили страницу Радия Хабирова с просьбами оставить маршрут №135 «Дема-Затон».

Сегодня, 20 марта, в ходе оперативного совещания стала известна судьба автобусного маршрута №135 «Дема-Затон», который ранее уфимцы «просили и умоляли» сохранить.

Так, со слов начальницы управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочарковской, в ситуации разбирается ЦУР совместно с минтрансом РБ.

— Есть изменения в хорошую сторону. Оставят тот маршрут, который просят люди, и добавят тот, который необходим, — заявила Прочарковская.
«Просим и умоляем»: жители завалили главу Башкирии просьбами
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#Элина Сайфранова
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