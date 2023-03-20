Власти ответили на просьбы уфимцев сохранить автобусный маршрут №135

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:38
Сегодня, 20 марта, в ходе оперативного совещания стала известна судьба автобусного маршрута №135 «Дема-Затон», который ранее уфимцы «просили и умоляли» сохранить.
Так, со слов начальницы управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочарковской, в ситуации разбирается ЦУР совместно с минтрансом РБ.
— Есть изменения в хорошую сторону. Оставят тот маршрут, который просят люди, и добавят тот, который необходим, — заявила Прочарковская.