mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Уфе восьмилетний мальчик был госпитализирован со страшными ожогами

20 марта 2023, 03:18
Фото: 1MI
Состояние ребенка медики оценивают как стабильно тяжелое.

В Башкирии восьмилетний житель села Иглино получил страшные ожоги после того, как прыгнул через костер. Инцидент произошел 18 марта поздним вечером. По информации телеграм-канала Mash Barash, два брата развели костер и упражнялись, кто через него перепрыгнет. К сожалению, один из мальчиков не удержался и упал в огонь.

В МЧС по РБ сообщают, что ребенок был госпитализирован в ГКБ №18 с ожогами I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%. Кроме того, у мальчика диагностировали ожоговый шок легкой степени, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

15-летний подросток, попавший в январе под поезд «Оренбург-Уфа» скончался в больнице
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Мэр Агидели, который советовал жителям Башкирии «заткнуться», ушел в отставку
Сегодня, 07:31
Хабиров заявил о «глупых предрассудках» в связи с обрушением купола мечети в Уфе
Сегодня, 07:44
Хабиров представил нового главу МВД Башкирии Александра Прядко
Сегодня, 07:09
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
16 марта 10:41
Отменные из-за сильного тумана авиарейсы между Уфой и Сочи будут выполнены 20 марта
Сегодня, 04:39
Глава Башкирии подколол министра в его день рождения
Сегодня, 07:19