В Уфе восьмилетний мальчик был госпитализирован со страшными ожогами

В Башкирии восьмилетний житель села Иглино получил страшные ожоги после того, как прыгнул через костер. Инцидент произошел 18 марта поздним вечером. По информации телеграм-канала Mash Barash, два брата развели костер и упражнялись, кто через него перепрыгнет. К сожалению, один из мальчиков не удержался и упал в огонь.