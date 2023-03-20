В Уфе восьмилетний мальчик был госпитализирован со страшными ожогами

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Башкирии восьмилетний житель села Иглино получил страшные ожоги после того, как прыгнул через костер. Инцидент произошел 18 марта поздним вечером. По информации телеграм-канала Mash Barash, два брата развели костер и упражнялись, кто через него перепрыгнет. К сожалению, один из мальчиков не удержался и упал в огонь.
В МЧС по РБ сообщают, что ребенок был госпитализирован в ГКБ №18 с ожогами I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей 15%. Кроме того, у мальчика диагностировали ожоговый шок легкой степени, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.