В РФ предложили ужесточить наказание за незаконную охоту

При этом некоторые депутаты предлагают поднять штрафы за незаконную охоту в 20 раз - до 10 тысяч рублей. Однако эксперты считают, что это не решит проблему незаконной охоты а, наоборот, может плохо отразиться на жителях конкретных регионов.