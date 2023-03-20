В РФ предложили ужесточить наказание за незаконную охоту

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как передают “Известия”, минимальный штраф за нарушение правил охоты хотят увеличить с 500 рублей до двух тысяч рублей. Ожидается, что в апреле ГД примет эту инициативу в первом чтении.
При этом некоторые депутаты предлагают поднять штрафы за незаконную охоту в 20 раз - до 10 тысяч рублей. Однако эксперты считают, что это не решит проблему незаконной охоты а, наоборот, может плохо отразиться на жителях конкретных регионов.