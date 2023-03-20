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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В РФ предложили ужесточить наказание за незаконную охоту

Сегодня, 08:40
Госдума в апреле рассмотрит законопроект об увеличении в четыре раза штрафа за незаконную охоту.

Как передают “Известия”, минимальный штраф за нарушение правил охоты хотят увеличить с 500 рублей до двух тысяч рублей. Ожидается, что в апреле ГД примет эту инициативу в первом чтении.

При этом некоторые депутаты предлагают поднять штрафы за незаконную охоту в 20 раз - до 10 тысяч рублей. Однако эксперты считают, что это не решит проблему незаконной охоты а, наоборот, может плохо отразиться на жителях конкретных регионов.

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