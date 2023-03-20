В Минздраве Башкирии ответили на обвинения в «вымогательстве» в перинатальном центре

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Минздрав Башкирии официально прокомментировал разгоревшийся в Республиканском перинатальном центре РБ скандал с вымогательством денег у пациентов под видом пожертвований.
В ведомстве заявили, что по доводам из запроса Mkset комиссией Минздрава была проведена выездная проверка ГБУЗ РКПЦ. Выяснилось, что благотворительный фонд «Поддержки материнства и детства и помощи республиканскому клиническому перинатальному центру» был создан 26 декабря 2022 года, как мы и сообщали, руководит им Якупова Е. О. — помощница руководителя перинатального фонда и председательница профкома.
Создан фонд, по информации ведомства, для оказания помощи учреждению промышленными предприятиями РБ, однако в настоящий момент он проходит процедуру закрытия, так как средства на его счет не поступали. Заключенных договоров с другими благотворительными фондами у РКПЦ — нет, подчеркнули в Минздраве Башкирии.
— Администрация учреждения не обязывает врачей принуждать пациентов заключать договоры пожертвования в благотворительный фонд. Платные услуги в ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ оказываются в соответствии с Положением «Об условиях, порядке оплаты и предоставлению гражданам платных услуг в ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ», — заявили в ведомстве.
Требования руководства перинатального центра к подчиненным осуществляется в соответствии с их должностными обязанностями. Не поступали от работников медучреждения и жалобы как в Минздрав, так и к руководству центра. Также фактов принуждения работников учреждения увольняться по собственному желанию ведомством установлено не было, судебных разбирательств по данному поводу не осуществлялось.
Что касается назначения Якуповой Е. О. председателем Первичной профсоюзной медицинской организации, то ее кандидатура была выбрана 14 февраля 2023 года в ходе отчётно-перевыборного собрания членов профсоюза.
Напомним, что в марте Mkset выпустил материал о Республиканском перинатальном центре. Тогда нам в редакцию поступила копия письма на имя главы Башкирии с просьбой разобраться в творящемся там якобы «беспределе». В частности, прозвучало обвинение в «вымогательстве денег с пациентов под видом пожертвований». Врачей якобы обязывают принести от беременной женщины, которая хочет встать на учет в женскую консультацию, подписанный ею договор на пожертвование энной суммы. А все собранные таким образом деньги, со слов авторов письма, шли «в карманы администрации».
Авторы письма просили главу региона изучить изложенные претензии в адрес руководства медучреждения. К слову, в пресс-службе главы РБ на сообщение с просьбой прокомментировать инцидент, а также подтвердить или опровергнуть поступление письма в администрацию главы, не ответили до сих пор.
Между тем, за это время Республиканский перинатальный центр вновь оказался в центре скандала. На этот раз была рассказана история пациентки, которой пришлось спать на клеенке. Подробнее о ситуации здесь.