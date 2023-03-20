В Минздраве Башкирии ответили на обвинения в «вымогательстве» в перинатальном центре

Напомним, что в марте Mkset выпустил материал о Республиканском перинатальном центре. Тогда нам в редакцию поступила копия письма на имя главы Башкирии с просьбой разобраться в творящемся там якобы «беспределе». В частности, прозвучало обвинение в «вымогательстве денег с пациентов под видом пожертвований». Врачей якобы обязывают принести от беременной женщины, которая хочет встать на учет в женскую консультацию, подписанный ею договор на пожертвование энной суммы. А все собранные таким образом деньги, со слов авторов письма, шли «в карманы администрации».