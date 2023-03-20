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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Башкирии депутаты предложили привлекать заключенных к труду

20 марта 2023, 05:13
Фото: 1MI
Законопроект будет внесен в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

В Башкирии депутаты предложили привлекать заключенных к труду и наказывать за ненадлежащие исполнение трудовых обязанностей. Предложение внести изменения в статью 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ заксобрание Башкирии внесет в Госдуму РФ.

Как отмечает спикер регионального парламента Константин Толкачев, администрация исправительного учреждения обязана привлекать отбывающих наказание к труду, учитывая возраст, пол и состояние здоровья. Однако, со слова Толкачева, в данных учреждениях сотрудники отмечают низкую трудовую дисциплину осужденных. Однако согласно действующему законодательству, злостным нарушением отбывания наказания является только отказ или прекращение работы.

Так, депутаты Башкирии предлагают к перечню отнести и ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, что повлечет за собой меры взыскания и материальную ответственность.

— Не отказываясь от исполнения трудовых обязанностей, заключенные могут фактически саботировать работу, создавая лишь видимость деятельности. И никаких мер воздействия законом не предусмотрено. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и отнести ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей к числу злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания, — Константин Толкачев.
#Элина Сайфранова
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