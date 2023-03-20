В Башкирии депутаты предложили привлекать заключенных к труду

Как отмечает спикер регионального парламента Константин Толкачев, администрация исправительного учреждения обязана привлекать отбывающих наказание к труду, учитывая возраст, пол и состояние здоровья. Однако, со слова Толкачева, в данных учреждениях сотрудники отмечают низкую трудовую дисциплину осужденных. Однако согласно действующему законодательству, злостным нарушением отбывания наказания является только отказ или прекращение работы.