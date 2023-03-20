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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Уход мэра, инициатива о труде зэков, сохранение маршрута и 42 место Башкирии

20 марта 2023, 16:34
Фото: 1MI
Самые яркие новости от 20 марта по версии Mkset собрали в одном материале.

Начнем дневной дайджест новостей известием из Курултая, депутаты регионального парламента предложили привлекать заключенных к труду и сообщили, что законопроект в скором времени поступит в государственную думу. Направлен он на то, чтобы лишить арестантов возможности саботировать работу в исправительной колонии и приравнять отказ от занятости сидельца к злостному нарушению режима.

Глава администрации города Агидель Фанис Гильванов уходит в отставку. Об этом он сам сообщил сегодня, 20 марта, на своей странице в соцсетях. Жителям города он признался в том, что за время на посту главы города полюбил горожан и сообщил, что город преобразился за время его мэрства. 

Сегодня, в день рождения Радия Хабирова прошло оперативное совещание в правительстве республики, где глава высказался о происшествии с куполом минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Хабиров попросил не донимать его с этим вопросом и не верить в разного рода предрассудки и суеверия, а также в очередной раз заявил, что мечеть будет достроена.

А еще сегодняшний день продемонстрировал действенность массовых жалоб на странице у Радия Хабирова. Так жителям Уфы и ее пригорода, которые все выходные буквально заваливали страницу главы Башкирии просьбами, мольбами и требованиями о сохранении маршрута № 135. И кажется это сработало.

Ну и немного цифр. Башкирия заняла 42-ю строчку в рейтинге регионов России по отраслевым зарплатам, в Приволжском федеральном округе Башкирия на 4 месте. В Башкирии отраслью с наивысшим уровнем заработной платы стала добывающая, в ней средняя заработная плата составляет 69 тысяч рублей.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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