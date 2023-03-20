Уход мэра, инициатива о труде зэков, сохранение маршрута и 42 место Башкирии

Сегодня, в день рождения Радия Хабирова прошло оперативное совещание в правительстве республики, где глава высказался о происшествии с куполом минарета мечети Ар-Рахим в Уфе. Хабиров попросил не донимать его с этим вопросом и не верить в разного рода предрассудки и суеверия, а также в очередной раз заявил, что мечеть будет достроена.