Смертельно опасная квартира: в Уфе с фирмы «Третьего треста» взыскали компенсацию

Истцы направляли претензию застройщику с требованием провести качественный ремонт дымохода и вентиляционной системы в квартире, однако тот ее проигнорировал. В апреле 2021 года они были вынуждены заказать техническое обследование дымохода и вентканалов. Проводившая его компания выставила счет на 325 тысяч рублей. В июне 2021 года истцы потребовали от застройщика выплатить стоимость работ по устранению строительных недостатков, но он и это обращение проигнорировал. Тогда семья обратилась в суд. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ООО «Генподрядный строительный трест №3» и управляющая компания «Тихая роща» (обслуживает дома в ЖК Эко-парк «Сосны»).