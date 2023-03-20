Смертельно опасная квартира: в Уфе с фирмы «Третьего треста» взыскали компенсацию

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Ренат и Ильмира Н. смогли отсудить компенсации в размере чуть более 100 тысяч рублей с компании, связанной с «Третьим трестом». Такое решение принял Ленинский районный суд Уфы.
Семья с детьми приобрела квартиру в Ленинском районе города у ООО «Норд». Дом ввели в эксплуатацию, в августе 2018 года дольщики подписали акт приема-передачи квартиры.
В январе 2019 года в квартире произошла утечка угарного газа между дымоходом и стеной, квартиру отключили от газоснабжения, супруги с несовершеннолетними детьми отравились и попали в больницу, говорится в материалах дела. В марте 2021 года произошла повторная утечка угарного газа. Управляющая компания проводила ремонт дымохода, однако он оказался неэффективным. Аварийная служба вновь отключили квартиру от ресурса, в результате семье пришлось жить без отопления и горячей воды.
При этом неисправность вентиляционной системы в этой квартире была зафиксирована еще в ноябре 2018 года, следует из материалов дела.
Истцы направляли претензию застройщику с требованием провести качественный ремонт дымохода и вентиляционной системы в квартире, однако тот ее проигнорировал. В апреле 2021 года они были вынуждены заказать техническое обследование дымохода и вентканалов. Проводившая его компания выставила счет на 325 тысяч рублей. В июне 2021 года истцы потребовали от застройщика выплатить стоимость работ по устранению строительных недостатков, но он и это обращение проигнорировал. Тогда семья обратилась в суд. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ООО «Генподрядный строительный трест №3» и управляющая компания «Тихая роща» (обслуживает дома в ЖК Эко-парк «Сосны»).
«Вследствие указанных недостатков выполненной работы семья могла погибнуть, отравившись угарным газом, также не может полноценно пользоваться квартирой, что причиняет моральный вред, который они оценивают в 100 000 рублей», — говорится в решении суда.
В процессе разбирательств суд назначил строительную экспертизу, которая обнаружила в вентиляционном канале кирпич, что « является нарушением технологии выполнения работ в процессе строительства». Стоимость ремонта специалисты оценили в меньшую сумму.
В результате суд постановил взыскать с застройщика в пользу супругов стоимость устранения недостатков системы вентиляции и дымохода в размере почти 42 тысяч рублей, неустойку в размере 41 000 рублей, почти 21 тысячу штрафа за неудовлетворение требований исцов в добровольном порядке, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и расходы за составление технического заключения в размере 35 000 рублей. Помимо этого ответчик должен оплатить расходы на экспертизу.
Примечательно, что застройщик за это время успел изменить наименование и адрес. Так, ООО «Норд» переименовали в ООО «Форсаж». Последняя связана с Генподрядным строительным трестом №3 через совладельца — Владимира Бормана, и таким образом входит в группу компаний «Третий трест». Последний возводил в Ленинском районе ЖК «Сосны». Как сообщал Mkset, в январе 2019 года жители дома №15 на улице Артезианская вызвали скорую помощь — они подозревали отравление угарным газом у троих малолетних детей.
«Третий трест» широко рекламирует свои объекты с громкими названиями: он строит смарт-квартал «Эдисон», микрорайон «Республика», экогород «Яркий», клубную резиденцию «Империал». Однако, как ранее писал Mkset, названия и внешняя оболочка объектов застройщика может быть обманчивой. Например, жители микрорайона «Яркий» ранее жаловались на промерзающие стены и запах канализации. При этом дома возводят компании застройщики, которые вскоре после сдачи объектов ликвидируют — так что дольщикам придется приложить усилия, чтобы добиться компенсации за строительные недостатки.