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РЭО выделит 2,98 миллиарда рублей на строительство КПО в Ленинградской области

20 марта 2023, 10:05
Российский экологический оператор (РЭО) вложит 2,98 миллиарда рублей в первом квартале нынешнего года в возведение комплекса по обращению с отходами в Кингисеппском районе Ленинградской области. Он будет обрабатывать 300 тысяч тонн отходов в год.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева, общая стоимость комплекса оценивается экспертами в 3,7 миллиарда рублей. За счет поддержки РЭО удастся уменьшить тарифную нагрузку на население на общую сумму 779,5 миллиона рублей.

Проект реализуется региональным оператором Ленинградской области по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

По данным заместителя генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергея Королева, члены наблюдательного совета компании одобрили предоставление льготного финансирования за счет выпуска облигаций РЭО.

Помимо этого, в регионе запланировано возведение экопромышленного парка до конца будущего года. Там построят объекты по утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических. Как предусматривает план, строительство данных объектов будет осуществляться резидентами парка, а РЭО берет на себя финансирование.

В феврале минувшего года Буцаев и руководство региона обсудили строительство пяти объектов, на которых будут перерабатывать отходы, в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На территориях, где они появятся, сейчас располагаются старые свалки.

 

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