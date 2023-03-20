РЭО выделит 2,98 миллиарда рублей на строительство КПО в Ленинградской области

Помимо этого, в регионе запланировано возведение экопромышленного парка до конца будущего года. Там построят объекты по утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических. Как предусматривает план, строительство данных объектов будет осуществляться резидентами парка, а РЭО берет на себя финансирование.