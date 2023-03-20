РЭО выделит 2,98 миллиарда рублей на строительство КПО в Ленинградской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как сообщает newia.ru со ссылкой на слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева, общая стоимость комплекса оценивается экспертами в 3,7 миллиарда рублей. За счет поддержки РЭО удастся уменьшить тарифную нагрузку на население на общую сумму 779,5 миллиона рублей.
Проект реализуется региональным оператором Ленинградской области по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
По данным заместителя генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергея Королева, члены наблюдательного совета компании одобрили предоставление льготного финансирования за счет выпуска облигаций РЭО.
Помимо этого, в регионе запланировано возведение экопромышленного парка до конца будущего года. Там построят объекты по утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических. Как предусматривает план, строительство данных объектов будет осуществляться резидентами парка, а РЭО берет на себя финансирование.
В феврале минувшего года Буцаев и руководство региона обсудили строительство пяти объектов, на которых будут перерабатывать отходы, в Санкт-Петербурге и Ленобласти. На территориях, где они появятся, сейчас располагаются старые свалки.