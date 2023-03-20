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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Отменные из-за сильного тумана авиарейсы между Уфой и Сочи будут выполнены 20 марта

20 марта 2023, 04:39
Фото: 1MI
Из-за непогоды авиарейсы были задержаны более чем на сутки, а некоторые и вовсе пришлось отменить.

Сегодня, 20 марта, будут выполнены отмененные ранее из-за непогоды авиарейсы между Уфой и Сочи. Как сообщает Минтранс Башкирии, вывоз пассажиров будет осуществлять авиакомпания Аэрофлот.

Так, авиарейсы Сочи-Уфа-Сочи SU1782/1783 будут выполнены из Сочи в 11:30 и 18:06 из Уфы. Время указано местное.

— Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров, — дополнили в Минтрансе РБ.

Кроме того, оформить можно и вынужденный возврат денежных средств, сделать это можно по месту приобретения билетов. Для тех, кто оформлял билеты на сайте или в контакт центре, следует обратиться по телефонам: +7 495 223-55-55, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), а также через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.

Напомним, что утром 18 марта на Сочи опустился сильный туман, который еще 19 марта мешал стабильной работе аэропорта. Согласно, онлайн-табло воздушной гавани Сочи, многие рейсы были задержаны на сутки и более. По направлениям Сочи-Уфа-Сочи были отменены два авиарейса, а один был перенесен на утро 20 марта. 

Рейсы из Уфы в Сочи отменяют из-за сильного тумана
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#Элина Сайфранова
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