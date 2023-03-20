Отменные из-за сильного тумана авиарейсы между Уфой и Сочи будут выполнены 20 марта

Кроме того, оформить можно и вынужденный возврат денежных средств, сделать это можно по месту приобретения билетов. Для тех, кто оформлял билеты на сайте или в контакт центре, следует обратиться по телефонам: +7 495 223-55-55, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), а также через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.