От хобби к разработкам: как студент МАИ из Башкирии создал VR-тренажер парашютиста

— Это очень важная разработка, она помогает новичкам преодолеть страх и отработать навыки. Благодаря тренажёру снижаются расходы на парашютную подготовку. Прыжки в виртуальной реальности абсолютно безопасны даже для неподготовленных людей. Они дарят незабываемые впечатления и желание их повторить в реальном прыжке. Мне было очень интересно над этим работать в составе команды нашего Центра. Здорово, что МАИ даёт такие возможности своим студентам, — рассказывает исследователь.