От хобби к разработкам: как студент МАИ из Башкирии создал VR-тренажер парашютиста

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:21
Мечта привела его в Москву — в легендарный МАИ, где он поступил на кафедру 101 «Проектирование и сертификация авиационной техники». Здесь он быстро освоился, стал старостой, начал активно помогать на кафедре.
— Я увлекся учёбой, мне было очень интересно, а ещё я успевал совмещать её с различными хобби. Например, когда все находились на дистанционном обучении, меня очень увлекла модернизация методик применения дистанционных программ в процессе обучения, я погрузился в программирование. Позже я занялся и парашютным спортом, — рассказал Дамир.
Два хобби удачно сочетаются в работе студента: ему предложили присоединиться к разработке VR-тренажёра парашютиста в Центре компетенций МАИ «Энергетические системы», который был открыт в рамках программы «Приоритет-2030».
Тренажёр парашютного прыжка с системой виртуальной реальности предназначен для обучения навыкам управления парашютом. Он состоит из настоящей подвесной системы со стропами управления, шлема виртуальной реальности и рабочего места инструктора, оснащенного Тоuch-дисплеем. Подвесная система устанавливается на прочном металлическом каркасе. Она перемещается по каркасу во время выполнения прыжка таким образом, чтобы имитировать движение парашютиста в виртуальном пространстве тренажёра. С помощью строп парашютист может управлять парашютом от момента его раскрытия до места приземления.
Система виртуальной реальности передаёт реалистичные визуальные ощущения окружающей обстановки и расстояние до объектов в виртуальной среде. На дисплее одновременно отображаются картинка, которую видит парашютист, и параметры упражнения. Звуковая имитация окружающей среды обеспечивается мультимедийными наушниками.
— Это очень важная разработка, она помогает новичкам преодолеть страх и отработать навыки. Благодаря тренажёру снижаются расходы на парашютную подготовку. Прыжки в виртуальной реальности абсолютно безопасны даже для неподготовленных людей. Они дарят незабываемые впечатления и желание их повторить в реальном прыжке. Мне было очень интересно над этим работать в составе команды нашего Центра. Здорово, что МАИ даёт такие возможности своим студентам, — рассказывает исследователь.
Сейчас Дамир уже руководит отделом разработки в VR/AR направление Центра компетенций МАИ «Энергетические системы», хотя учится на 4 курсе бакалавриата.
Дальнейшую деятельность Дамир Хакимов видит в продолжении профессионального вектора. Он хочет развивать технические и управленческие навыки, реализовывая вместе с командой интересные проекты в Центре «Энергетические системы».
— В нашем стремительно меняющимся мире трудно что-то глобально запланировать. Поэтому для начала я хочу защитить диплом, поступить в магистратуру и в полной мере погрузиться в работу, — рассказывает о своих планах молодой человек.