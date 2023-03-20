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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Мужчина в Башкирии залил перцовкой и 26 ударами ножом убил ветерана ВОВ за 8 тысяч

20 марта 2023, 11:56
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
Резонансное дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии.

В конце августа прошлого года Башкирию потрясла новость о страшной находке социального работника. В Илишевском районе женщина пришла проведать своего подопечного и обнаружила бездыханное тело ветерана со страшными ранами.

Как выяснили следователи, жестокую расправу над пожилым человеком учинил сосед. Он пришел занять денег на алкоголь у пожилого соседа, но получив отказ рассвирепел и нанес пострадавшему не менее 26 ударов неустановленным предметом. Мало того, перед тем как устроить страшную казнь, мужчина забрызгал жертву перцовым баллончиком.

Убийство беспомощного лица с особой жестокостью, да еще и сопряженное с разбоем, так прокуратура квалифицировала деяния 64-летнего селянина, совершил он ради 8 тысяч рублей — столько денег он нашел дома у ветерана.

Мужчина тем временем своей вины не признал вину, уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.

К сожалению это не первое резонансное убийство ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. История 100-летнего Ивана Несмеянова, которого в целью получить деньги пытали бывшие сотрудники ФСИН известна всей Башкирии. В отношении изуверов приговор вынесли год назад, в марте 2022 года.

Обоих признали виновными в совершении разбоя в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в совершении убийства с рядом отягчающих обстоятельств: убийство лица в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Срок лишения свободы за содеянное составил 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года для убийцы и 10 лет для подельника.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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