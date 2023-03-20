Мужчина в Башкирии залил перцовкой и 26 ударами ножом убил ветерана ВОВ за 8 тысяч

Обоих признали виновными в совершении разбоя в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в совершении убийства с рядом отягчающих обстоятельств: убийство лица в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Срок лишения свободы за содеянное составил 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года для убийцы и 10 лет для подельника.