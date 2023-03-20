Мэр Агидели, который советовал жителям Башкирии «заткнуться», ушел в отставку

Напомним, что ранее Фанис Гильванов получил известность после того, как в соцсетях посоветовал «заткнуться» пользователям, критиковавшим сбор жестяных банок для участников СВО. Так, Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. При этом мэр подчеркнул, что обращается к тем, кто ранее выступил в комментариях с критикой сбора, подчеркнув, что не может сдержать эмоций. Позднее бывший мэр прокомментировал свои эмоциональные высказывания, отметив, что не может принять тех, кто «разглагольствуют, сидя на диване, о том что правильно — что неправильно».