Мэр Агидели, который советовал жителям Башкирии «заткнуться», ушел в отставку

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:36
Глава администрации Агидели Фанис Гильванов уходит в отставку. Об этом сам сити-менеджер сообщил сегодня, 20 марта, на своей странице в соцсетях.
Гильванов, обращаясь к жителям города, отметил, что полюбил их «как самых близких и родных людей». Также он рассказал, что за годы, проведенные им на посту мэра Агидели, город стал намного красивее. По его словам, в городе появились «интересные пространства», а также были открыты различные сообщества, которые, по мнению Гильванова, делают жизнь полнее, качественнее, интереснее.
В завершение бывший мэр выразил благодарность работникам администрации, работникам бюджетной сферы, депутатам городского Совета, глав администрации, руководителей РОИВов, депутатов Госсобрания — Курултая, а также ряжовых граждан- жителей Агидели.
Напомним, что ранее Фанис Гильванов получил известность после того, как в соцсетях посоветовал «заткнуться» пользователям, критиковавшим сбор жестяных банок для участников СВО. Так, Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. При этом мэр подчеркнул, что обращается к тем, кто ранее выступил в комментариях с критикой сбора, подчеркнув, что не может сдержать эмоций. Позднее бывший мэр прокомментировал свои эмоциональные высказывания, отметив, что не может принять тех, кто «разглагольствуют, сидя на диване, о том что правильно — что неправильно».