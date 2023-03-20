«Меня подвели»: Хабиров высказался о «негодяях» в Башкирии

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Сегодня, 20 марта, глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил, что его «очень сильно смущает» ситуация с реконструкцией стадиона «Шахтёр» в Кумертау. Напомним, что длится она с 2019 года, тогда был объявлен тендер на проведение работ стоимостью в 246,9 миллиона рублей. Сдать готовый объект должны были осенью 2020 года.
— Я таким удовольствием начинал это проект, потому что он в центре города, очень красивый сам по себе, но мы там застряли. Потому что меня здесь подвели строители, нарисовали сперва одну картину цены, потом другую картину. Где-то предыдущий глава был неправ, я думаю. Далеко шагать не надо было, надо было определенный объем работ сделать и запустить [объект] насколько можно. Это безобразие там три года уже, — Радий Хабиров.
Так, Хабиров поручил премьер-министру Назарову вместе с администрацией провести выездное совещание в Кумертау. Цель поездки — помочь, а не надзирать, отметил глава. Кроме того, к и. о. министра ЖКХ Хабиров обратился с просьбой не брать в качестве подрядчиков «негодяев» и «бессовестных людей».
— В прошлом году мы столько негативных эмоций оставили здесь из-за нерадивого подрядчика, который делал в Мелеузе «Воскресенское», в Баймаке. Это безобразие. Я вас прошу, Ирина Александровна, чтобы не было негодяев этих, бессовестных, по-другому не скажу, людей, — Радий Хабиров.