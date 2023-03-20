«Меня подвели»: Хабиров высказался о «негодяях» в Башкирии

Сегодня, 20 марта, глава Башкирии в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил, что его «очень сильно смущает» ситуация с реконструкцией стадиона «Шахтёр» в Кумертау. Напомним, что длится она с 2019 года, тогда был объявлен тендер на проведение работ стоимостью в 246,9 миллиона рублей. Сдать готовый объект должны были осенью 2020 года.