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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Уфе

20 марта 2023, 09:22
Фото: 1MI
Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Уфе
Министерство образования Башкирии сообщило о сроках и порядке работы приемной кампании по записи в первые классы. Как записать в школу на 2023/2024 учебный год малыша в Уфе — разбираем в нашей статье.

Когда начнется запись в первые классы в Уфе?

Заявления на зачисление первоклассников в уфимские школы можно будет подавать с 1 апреля 2023 года. В этот период родители могут записать детей, которые проживают рядом с учебным заведением. То есть первый этап записи происходит по прописке будущего ученика.

В этот же период смогут записаться льготники, то есть дети, имеющие внеочередное и преимущественное право на зачисление. К таким льготникам относят детей сотрудников силовых ведомств и ВС, а также малышей, чьи братья или сестры уже обучаются в данном общеобразовательном учреждении.

После окончания первого этапа записи 30 июня 2023 года каждое учебное учреждение Уфы формирует списки зачисленных на обучение в первый класс детей и данные о количестве оставшихся вакантных мест. После этого, то есть начиная с 6 июля 2023 года, можно будет записать малыша в любое учебное учреждение города, где остались свободные места. Запись будет открыта до 5 сентября 2023 года.

Министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин:

«Заявление на обучение в первый класс с 1 апреля 2023 года смогут подать родители детей, проживающих на закреплённой к школе территории, то есть по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года».
Когда начнется запись в первые классы в Уфе?
Фото: 1MI

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Горадминистрация Уфы закрепляет за каждым общеобразовательным учреждением определенные территории. Детей, зарегистрированных по этим адресам, записывают в первую очередь, то есть в период первого этапа приема документов.

Список общеобразовательных учреждений Уфы и адресов, закрепленных за ними территориально, установлен Постановлением администрации Уфы № 256 от 11.03.2022. Кроме того, все учебные организации Уфы должны разместить список прикрепленных к ним адресов на своих сайтах до 26 марта 2023 года.

Со скольки лет берут в школу?

Первоклассниками могут стать дети, которым уже исполнилось шесть с половиной лет, но не старше восьми лет.

Впрочем, есть возможность записать малыша в первый класс и в более раннем либо позднем возрасте. Для этого нужно заранее подать соответствующее заявление в городской департамент образования. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссией.

Со скольки лет берут в школу?
Фото: 1MI

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Чтобы записать первоклассника в школу, необходим минимальный набор документов: паспорт представителя дошкольника (опекуна, попечителя, родителя), свидетельство о рождении будущего ученика, документ о прописке малыша на закрепленной к школе территории. Эти документы подаются вместе с заявлением на зачисление.

В отдельных случаях для подтверждения льготы необходимо предоставить дополнительные справки и документы.

Что делать, если мест по прописке нет?

Несмотря на то что в Уфе насчитывается свыше 120 общеобразовательных учреждений, ученических мест в школах явно не хватает. Тем более что каждый год количество первоклассников в Уфе растет — в 2022 году за парты впервые сели более 13 тысяч дошколят.

Тем не менее в администрации Уфы уверяют, что мест в 2023/2024 учебном году хватит всем желающим записаться в первый класс. Ежегодно места в 1-х классах распределяются согласно данным о количестве дошкольников, прописанных по закрепленным за школой адресам. Информация об имеющихся свободных местах размещается на школьных сайтах — каждое учебное учреждение Уфы должно указать эти данные до 26 марта 2023 года.

Если по прописке дошкольнику отказали в месте, то родители должны обратиться в управление образования Уфы. Каждому ребенку обязаны предоставить место в первом классе по его прописке либо подобрать другую школу, находящуюся неподалеку.

Что делать, если мест по прописке нет?
Фото: 1MI

Как подать заявление в первый класс в Уфе?

Есть несколько вариантов записи первоклассника в школу в Уфе:

  • через единый портал «Госуслуги»;
  • через ГИС «Комплектование»;
  • в школьной приемной комиссии;
  • через портал госуслуг Республики Башкортостан;
  • заказным письмом.

График работы приемных комиссий по записи в первый класс публикуется на информационных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений. Там же можно найти адрес общеобразовательной организации для отправки заявления почтой.

Электронная запись в школу в Уфе в 2023 году

Один из онлайн-вариантов записи ребенка в уфимские школы — система «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». Система станет доступной с 1 апреля 2023 года.

На портале нужно будет пройти регистрацию и заполнить заявление в электронном варианте.

Электронная запись в школу в Уфе в 2023 году
Фото: 1MI

Запись в школу через МФЦ в Уфе

Для тех родителей, у кого нет возможности самостоятельно отправить электронную заявку на запись в школу, предусмотрен иной порядок действий. Они могут обратиться в любой МФЦ Уфы, предварительно записавшись на прием.

С собой на прием нужно взять документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении будущего ученика. Специалисты МФЦ помогут оформить заявку и расскажут о дальнейших действиях по записи ребенка в первый класс.

Запись в школу через «Госуслуги» в Уфе

Онлайн-запись в уфимские школы доступна как на региональном, так и на едином портале «Госуслуги». В обоих случаях порядок действий одинаков:

  1. Авторизируемся в системе «Госуслуги».
  2. В строке поиска вводим «Запись в 1-й класс».
  3. Переходим на страницу «Зачисление в 1-й класс» и нажимаем кнопку подачи заявления.
  4. Заполняем электронную форму заявки и нажимаем на кнопку отправки.

После этого надо дождаться решения о зачислении, а затем принести в учебное учреждение необходимые документы.

Запись в школу через «Госуслуги» в Уфе
Фото: 1MI
#Уфа#Первоклассник#Образование#Школа
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