Министерство образования Башкирии сообщило о сроках и порядке работы приемной кампании по записи в первые классы. Как записать в школу на 2023/2024 учебный год малыша в Уфе — разбираем в нашей статье.

Когда начнется запись в первые классы в Уфе?

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Со скольки лет берут в школу?

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Что делать, если мест по прописке нет?

Как подать заявление в первый класс в Уфе?

Электронная запись в школу в Уфе в 2023 году

Запись в школу через МФЦ в Уфе