Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Заявления на зачисление первоклассников в уфимские школы можно будет подавать с 1 апреля 2023 года. В этот период родители могут записать детей, которые проживают рядом с учебным заведением. То есть первый этап записи происходит по прописке будущего ученика.
В этот же период смогут записаться льготники, то есть дети, имеющие внеочередное и преимущественное право на зачисление. К таким льготникам относят детей сотрудников силовых ведомств и ВС, а также малышей, чьи братья или сестры уже обучаются в данном общеобразовательном учреждении.
После окончания первого этапа записи 30 июня 2023 года каждое учебное учреждение Уфы формирует списки зачисленных на обучение в первый класс детей и данные о количестве оставшихся вакантных мест. После этого, то есть начиная с 6 июля 2023 года, можно будет записать малыша в любое учебное учреждение города, где остались свободные места. Запись будет открыта до 5 сентября 2023 года.
Министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин:
«Заявление на обучение в первый класс с 1 апреля 2023 года смогут подать родители детей, проживающих на закреплённой к школе территории, то есть по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года».
Горадминистрация Уфы закрепляет за каждым общеобразовательным учреждением определенные территории. Детей, зарегистрированных по этим адресам, записывают в первую очередь, то есть в период первого этапа приема документов.
Список общеобразовательных учреждений Уфы и адресов, закрепленных за ними территориально, установлен Постановлением администрации Уфы № 256 от 11.03.2022. Кроме того, все учебные организации Уфы должны разместить список прикрепленных к ним адресов на своих сайтах до 26 марта 2023 года.
Первоклассниками могут стать дети, которым уже исполнилось шесть с половиной лет, но не старше восьми лет.
Впрочем, есть возможность записать малыша в первый класс и в более раннем либо позднем возрасте. Для этого нужно заранее подать соответствующее заявление в городской департамент образования. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке специальной комиссией.
Чтобы записать первоклассника в школу, необходим минимальный набор документов: паспорт представителя дошкольника (опекуна, попечителя, родителя), свидетельство о рождении будущего ученика, документ о прописке малыша на закрепленной к школе территории. Эти документы подаются вместе с заявлением на зачисление.
В отдельных случаях для подтверждения льготы необходимо предоставить дополнительные справки и документы.
Несмотря на то что в Уфе насчитывается свыше 120 общеобразовательных учреждений, ученических мест в школах явно не хватает. Тем более что каждый год количество первоклассников в Уфе растет — в 2022 году за парты впервые сели более 13 тысяч дошколят.
Тем не менее в администрации Уфы уверяют, что мест в 2023/2024 учебном году хватит всем желающим записаться в первый класс. Ежегодно места в 1-х классах распределяются согласно данным о количестве дошкольников, прописанных по закрепленным за школой адресам. Информация об имеющихся свободных местах размещается на школьных сайтах — каждое учебное учреждение Уфы должно указать эти данные до 26 марта 2023 года.
Если по прописке дошкольнику отказали в месте, то родители должны обратиться в управление образования Уфы. Каждому ребенку обязаны предоставить место в первом классе по его прописке либо подобрать другую школу, находящуюся неподалеку.
Есть несколько вариантов записи первоклассника в школу в Уфе:
График работы приемных комиссий по записи в первый класс публикуется на информационных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений. Там же можно найти адрес общеобразовательной организации для отправки заявления почтой.
Один из онлайн-вариантов записи ребенка в уфимские школы — система «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан». Система станет доступной с 1 апреля 2023 года.
На портале нужно будет пройти регистрацию и заполнить заявление в электронном варианте.
Для тех родителей, у кого нет возможности самостоятельно отправить электронную заявку на запись в школу, предусмотрен иной порядок действий. Они могут обратиться в любой МФЦ Уфы, предварительно записавшись на прием.
С собой на прием нужно взять документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении будущего ученика. Специалисты МФЦ помогут оформить заявку и расскажут о дальнейших действиях по записи ребенка в первый класс.
Онлайн-запись в уфимские школы доступна как на региональном, так и на едином портале «Госуслуги». В обоих случаях порядок действий одинаков:
После этого надо дождаться решения о зачислении, а затем принести в учебное учреждение необходимые документы.