Хабиров заявил о «глупых предрассудках» в связи с обрушением купола мечети в Уфе

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:50
Глава Башкирии прокомментировал падение купола минарета недостроенной мечети Ар-Рахим в центре Уфы. В частности, Хабиров напомнил, что суеверие является грехом, а также попросил не придумывать «какие-то вещи».
— Первое, начались определенные предрассудки, глупые я хотел сказать. Те, кто не знает канонов ислама и православия должны ясно понимать, что суеверия это даже грех в исламе. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а надо просто посмотреть. У любой проблемы есть всегда конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия как разгильдяйство, глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта, — Радий Хабиров.
Среди возможных причин обрушения купола — нарушение конструкции при установке, также объект незавершенного строительства не был законсервирован в соответствии с требованиями.
В результате инцидента, будет проводится строительная экспертиза состояния недостроенной мечети. Также при необходимости будут проведены работ по укреплению конструкции оставшихся трех куполов минаретов. Известно, что поврежденный минарет купола восстановлению не подлежит, однако между ДУМ РБ и подрядчиком заключен договор на изготовление и установку верхней части конструкции поврежденного минарета.
— Я уже четко и ясно обозначил периоды, когда мы приступим к большой работе там. Не подходить ко мне с этим вопросом в 24-м году, не подходить ко мне с этим вопросом в 23-м году, не подходите ко мне с этим вопросом в первой половине 25-го года. Денег нет, мы это должны ясно понимать, — дополнил Радий Хабиров.
Однако было отмечено, что строительство мечети Ар-Рахим буде завершено.
Напомним, что купол минарета обрушился 13 марта во время непогоды в Уфе. К счастью в происшествии никто не пострадал. Ветер повредил только строительные леса площадью 70 квадратных метров и собственно сам купол. Однако председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер.