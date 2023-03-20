Хабиров заявил о «глупых предрассудках» в связи с обрушением купола мечети в Уфе

Напомним, что купол минарета обрушился 13 марта во время непогоды в Уфе. К счастью в происшествии никто не пострадал. Ветер повредил только строительные леса площадью 70 квадратных метров и собственно сам купол. Однако председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер.