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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:17

Хабиров представил нового главу МВД Башкирии Александра Прядко

20 марта 2023, 07:09
Фото: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О назначении Александра Прядко стало известно еще 10 марта.

Сегодня, 20 марта, Радий Хабиров в ходе оперативного совещания представил нового главу МВД по РБ 58-летнего генерала-майора полиции Александр Прядко.

— Мы с ним уже пообщались. Биографию посмотрите, он прошел все этапы сложного непростого пути сотрудника милиции. Достойный человек, желаем ему просто удачи. Конечно, мы всегда работали очень дружно и взаимоподдержки друг друга, — Радий Хабиров.

Напомним, что Александр Прядко был назначен на должность приказом президента РФ еще 10 марта. Представил личному составу нового главу ведомства министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Тогда же Прядко было отдано поручение более системно выстраивать работу с несовершеннолетними. 

Подробнее о новом главе ведомства Mkset рассказывал здесь.

Новым главой МВД Башкирии стал 58-летний Александр Прядко
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#Элина Сайфранова
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