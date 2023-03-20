Хабиров представил нового главу МВД Башкирии Александра Прядко

Напомним, что Александр Прядко был назначен на должность приказом президента РФ еще 10 марта. Представил личному составу нового главу ведомства министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Тогда же Прядко было отдано поручение более системно выстраивать работу с несовершеннолетними.