Хабиров представил нового главу МВД Башкирии Александра Прядко

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Сегодня, 20 марта, Радий Хабиров в ходе оперативного совещания представил нового главу МВД по РБ 58-летнего генерала-майора полиции Александр Прядко.
— Мы с ним уже пообщались. Биографию посмотрите, он прошел все этапы сложного непростого пути сотрудника милиции. Достойный человек, желаем ему просто удачи. Конечно, мы всегда работали очень дружно и взаимоподдержки друг друга, — Радий Хабиров.
Напомним, что Александр Прядко был назначен на должность приказом президента РФ еще 10 марта. Представил личному составу нового главу ведомства министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Тогда же Прядко было отдано поручение более системно выстраивать работу с несовершеннолетними.
Подробнее о новом главе ведомства Mkset рассказывал здесь.