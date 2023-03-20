Глава Башкирии подколол министра в его день рождения

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Сегодня, 20 марта, день рождения вместе с главой Башкирии отмечает министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе поздравил чиновника с праздником, а также уже во второй напомнил Афзалову об изучении русского языка.
— Мы его специально сюда вытянули, чтобы он русский язык подучил. От всей души желаем вам удачи во всем, — Радий Хабиров.
В марте прошлого года Радий Хабиров также, поздравляя тогда еще главу Сибая, посоветовал ему учить русский язык.
Напомним, что в феврале 2019 года Рустем Афзалов раскритиковал граждан за очередную протестную акцию. При этом организатора он назвал «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду «экстремиста»). За инцидент извиняться пришлось главе Башкирии, а саму историю даже прокомментировали в Кремле. В апреле уже 2022 года он был назначен министром нового ведомства в Башкирии — министерства предпринимательства и туризма Башкирии.