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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Глава Башкирии подколол министра в его день рождения

20 марта 2023, 07:19
Фото: Скриншот с трансляции
Речь идет о министре предпринимательства и туризме Башкирии Рустеме Афзалове.

Сегодня, 20 марта, день рождения вместе с главой Башкирии отмечает министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе поздравил чиновника с праздником, а также уже во второй напомнил Афзалову об изучении русского языка.

— Мы его специально сюда вытянули, чтобы он русский язык подучил. От всей души желаем вам удачи во всем, — Радий Хабиров.

В марте прошлого года Радий Хабиров также, поздравляя тогда еще главу Сибая, посоветовал ему учить русский язык. 

Напомним, что в феврале 2019 года Рустем Афзалов раскритиковал граждан за очередную протестную акцию. При этом организатора он назвал «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду «экстремиста»). За инцидент извиняться пришлось главе Башкирии, а саму историю даже прокомментировали в Кремле. В апреле уже 2022 года он был назначен министром нового ведомства в Башкирии — министерства предпринимательства и туризма Башкирии.

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#Элина Сайфранова
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