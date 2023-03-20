Глава Башкирии подколол министра в его день рождения

Напомним, что в феврале 2019 года Рустем Афзалов раскритиковал граждан за очередную протестную акцию. При этом организатора он назвал «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду «экстремиста»). За инцидент извиняться пришлось главе Башкирии, а саму историю даже прокомментировали в Кремле. В апреле уже 2022 года он был назначен министром нового ведомства в Башкирии — министерства предпринимательства и туризма Башкирии.