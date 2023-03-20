Диетолог посоветовала добавить в рацион рыбу, чтобы избежать дефицита витаминов D и A

Как передает NEWS.ru, диетолог отметила, что зимой в организме может сложиться дефицит и того и другого витамина. Так, витамин D синтезируется в коже под действием солнечного света, поэтому если человек не употреблял зимой добавки с этим веществом и не гулял под солнцем в течение зимы с открытым телом, дефицит витамина возможен.