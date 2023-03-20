Диетолог посоветовала добавить в рацион рыбу, чтобы избежать дефицита витаминов D и A

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Как передает NEWS.ru, диетолог отметила, что зимой в организме может сложиться дефицит и того и другого витамина. Так, витамин D синтезируется в коже под действием солнечного света, поэтому если человек не употреблял зимой добавки с этим веществом и не гулял под солнцем в течение зимы с открытым телом, дефицит витамина возможен.
Также, отметила Круглова, после зимы организму может не хватать витамина А. Для его восполнения она посоветовала есть оранжевые овощи и фрукты: морковь, тыкву, красный перец, помидоры.