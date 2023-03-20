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Чубаров: У конкурса по коммерческому арбитражу выросла география

20 марта 2023, 08:07
Фото: pxhere.com
В Торгово-промышленной палате России состоялся финал Х Международного студенческого конкурса по коммерческому арбитражу. В этом году состязались 63 команды ведущих вузов России и стран СНГ. Конкурс проходит в трех секциях: на русском, французском и английском языках.

Конкурс проводится в 2 тура. На первом команды формируют меморандумы истца и ответчика по полученным вводным исходя из обстоятельств игрового дела. Далее проводится очная защита перед коллегией арбитров и в случае одобрения конкурсанты переходят в следующий раунд.

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил, что изменения экономики сказывается на международном коммерческом арбитраже. При этом он высоко оценил юбилейный конкурс и подчеркнул, что мероприятие масштабируется, в том числе растёт география участников. Также, по его словам, выполняются цели, которые изначально в него закладывали организаторы. Во-первых, это интерес к международному коммерческому арбитражу, во-вторых, это подготовка будущих специалистов, в-третьих, мостик выстраивания добрых экономических отношений между народами.

Отмечается, что предлагаемые участникам конкурса дела максимально приближены к настоящим. Они основаны на реальных случаях, разбиравшихся в международном коммерческом арбитраже. Так, в этом году рассматривался конфликт вокруг договора подряда о строительстве объекта за рубежом. При этом Чубаров заметил, что конкурсные дела актуальны именно для нынешней ситуации, так как в них речь идёт в том числе о санкциях и антисанкциях. Это и невозможность платить в определенной валюте, но тем не менее желание продолжить торговые отношения”, - отметил Чубаров.

Члены жюри конкурса – профессиональные арбитры Международного коммерческого арбитражного суда. При оценке конкурсных работ они обращают внимание на логичность юридической аргументации, знание права и обстоятельств дела, использование судебной и арбитражной практики.

По словам члена президиума и арбитра МКАС при ТПП РФ Нины Вилковой, масштабирование конкурса повлекло за собой и расширение числа участвующих в нём экспертов. В основном это адвокаты или инхаусы, которые также выступают в качестве арбитров. Многие не просто выразили заинтересованность, но и стали “друзьями конкурса” и даже принимают студентов на стажировку.

В этом году победителями конкурса стали команды из ВШЭ, РУДН и объединённый коллектив ВАВТ и Университета мировой экономики и дипломатии. Победители получили призы, а также приглашение на стажировку в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

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