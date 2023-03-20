Чубаров: У конкурса по коммерческому арбитражу выросла география

Отмечается, что предлагаемые участникам конкурса дела максимально приближены к настоящим. Они основаны на реальных случаях, разбиравшихся в международном коммерческом арбитраже. Так, в этом году рассматривался конфликт вокруг договора подряда о строительстве объекта за рубежом. При этом Чубаров заметил, что конкурсные дела актуальны именно для нынешней ситуации, так как в них речь идёт в том числе о санкциях и антисанкциях. Это и невозможность платить в определенной валюте, но тем не менее желание продолжить торговые отношения”, - отметил Чубаров.