Больше 10 многоквартирных домов в Уфе остались без света

Posted Вчера, 18:20
Published Вчера, 18:20
Modified Вчера, 18:23
Updated Вчера, 18:23
Более 10 домов в Демском районе Уфы остались без света из-за повреждения трансформатора. О ситуации сообщил глава района Антон Тарасов в своем telegram.
Так, света в данный момент нет в домах по ул. Дагестанская, 7, 9, 11, 13, ул. Таллинская, 14, 20, 24, 26/1, 28, 28/1, ул. Правды, 4, 8, 8/а, 8/1, ул. Мусоргского, 23.
- По информации энергетиков, в ближайшее время будет подключен генератор и подача электроэнергии возобновится. В то же время, будут проведены работы по восстановлению трансформатора, - говорится в сообщении чиновника.
По предположениям самих жителей, света в их квартирах может не быть до трех часов ночи.
К слову, жители села Нагаево под Уфой неоднократно за эту зиму жаловались на отключения электричества. Кроме того, в период аномальных морозов жителей села попросили и вовсе снизить потребление электроэнергии в мороз, а также заявили, в случае если нагрузка на питающие линии продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей. Тогда глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах. Вскоре региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатность». Позже местные власти сообщили, что сельчан подключат к новой электросети.