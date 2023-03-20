Больше 10 многоквартирных домов в Уфе остались без света

К слову, жители села Нагаево под Уфой неоднократно за эту зиму жаловались на отключения электричества. Кроме того, в период аномальных морозов жителей села попросили и вовсе снизить потребление электроэнергии в мороз, а также заявили, в случае если нагрузка на питающие линии продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей. Тогда глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах. Вскоре региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатность». Позже местные власти сообщили, что сельчан подключат к новой электросети.