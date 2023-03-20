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Posted Вчера, 18:20

Published Вчера, 18:20

Modified Вчера, 18:23

Updated Вчера, 18:23

Больше 10 многоквартирных домов в Уфе остались без света

20 марта 2023, 18:20
Фото: 1MI

Названа причина отключения света в более чем 10 многоквартирных домах Уфы

Инцидент произошел вечером 20 марта. Названа причина случившегося

Более 10 домов в Демском районе Уфы остались без света из-за повреждения трансформатора. О ситуации сообщил глава района Антон Тарасов в своем telegram.

Так, света в данный момент нет в домах по ул. Дагестанская, 7, 9, 11, 13, ул. Таллинская, 14, 20, 24, 26/1, 28, 28/1, ул. Правды, 4, 8, 8/а, 8/1, ул. Мусоргского, 23.

- По информации энергетиков, в ближайшее время будет подключен генератор и подача электроэнергии возобновится. В то же время, будут проведены работы по восстановлению трансформатора, - говорится в сообщении чиновника.

По предположениям самих жителей, света в их квартирах может не быть до трех часов ночи.

К слову, жители села Нагаево под Уфой неоднократно за эту зиму жаловались на отключения электричества. Кроме того, в период аномальных морозов жителей села попросили и вовсе снизить потребление электроэнергии в мороз, а также заявили, в случае если нагрузка на питающие линии продолжит расти, то им придётся на время отключать часть потребителей. Тогда глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах. Вскоре региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «халатность». Позже местные власти сообщили, что сельчан подключат к новой электросети.

 

#Валерия Панаева
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